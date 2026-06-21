Επαγγελματική ασφάλιση: Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο και τι θα αλλάξει – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του πλαισίου αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026,υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης οι ίδιες πηγές τονίζουν στο enikonomia.gr πως, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλος Ιουλίου και τον δρόμο προς ψήφιση στη Βουλή υπολογίζεται πως θα πάρει μετά το καλοκαίρι με Σεπτέμβρη.

Και αφού ψηφιστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ενδέχεται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους να τεθεί σε εφαρμογή το νομοσχέδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του νομοσχεδίου, δίνονται κίνητρα για να γίνουν πιο πολλά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και συνεπώς να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτά. Κατά αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στο μέλλον πέραν την σύνταξη γήρατος και κάποια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.

Πάντως, οι κύριες αλλαγές που προωθούνται σχετίζονται μεταξύ άλλων:

με τη χορήγηση πιο ελαστικών κινήτρων σε όλους τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες για την ένταξη τους στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένας εργαζόμενος μιας επιχείρησης μικρού μεγέθους που δεν μπορεί σήμερα να ενταχθεί σε επαγγελματικό ταμείο, με τη ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορεί να έχει πρόσβαση με μια μικρή επιβάρυνση σε μεγάλο πολυεργοδοτικό σχήμα μέσω του οποίου θα έχει αρκετές επενδυτικές επιλογές. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες .

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένας εργαζόμενος μιας επιχείρησης μικρού μεγέθους που δεν μπορεί σήμερα να ενταχθεί σε επαγγελματικό ταμείο, με τη ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορεί να έχει πρόσβαση με μια μικρή επιβάρυνση σε μεγάλο Το μέτρο αυτό θα ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τη μεταφορά του ασφαλιστικού δικαιώματος και των δικαιωμάτων από το ένα ταμείο στο άλλο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πώς, μόλις πάρει σάρκα και οστά το νέο νομοσχέδιο, μισθωτοί εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες οποιουδήποτε κλάδου της οικονομίας θα έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζονται.

Οι άξονες του νομοσχεδίου

Υπενθυμίζεται πως ,η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου παρουσίασε πρόσφατα στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης τους τρεις βασικούς άξονες του νέου πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αναλυτικά:

Πρώτος άξονας: Δημιουργία ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Τα εν λόγω ΤΕΑ θα λειτουργούν ως «ταμεία-ομπρέλα» και θα δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν, χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις, αλλά μόνο κατόπιν μιας αρχικής αδείας από την Αρμόδια Αρχή, η οποία θα χορηγείται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατά αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται σημαντικά η πρόσβαση των πιο μικρών επιχειρήσεων και συνακόλουθα των εργαζομένων τους στην επαγγελματική ασφάλιση.

Δεύτερος άξονας: Πλήρης φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Εισάγεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ Τ.Ε.Α. και άλλων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Η νέα ρύθμιση ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι αλλάζουν συχνότερα εργοδότη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Τρίτος άξονας: Νέα φορολογικά κίνητρα και νέα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής συνταξιοδότησης

Θεσπίζονται νέα φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της συμμετοχής εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ, ενώ προωθείται η εξομοίωση του πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με τα νέα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (Ο.Α.Π.Ε.Σ.).

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο, διαφανές και λειτουργικό περιβάλλον επαγγελματικής ασφάλισης.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο που διευρύνει τις επιλογές των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη συνταξιοδοτική επάρκεια και συμβάλλει στη διασφάλιση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού ασφαλιστικού συστήματος για τις επόμενες γενιές.