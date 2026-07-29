Επεκτείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών – Οι δικαιούχοι για τις επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας

Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών με τη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, προβλέπει απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως.

Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης αυξάνεται στις 43.000.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να έχει ηλικιακούς αποκλεισμούς. Επεκτείνουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, δημιουργώντας ακόμη 8.000 νέες θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. Ταυτόχρονα,

ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε με στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους.»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος του είναι να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες επανένταξης στην αγορά εργασίας σε μια ηλικιακή ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην κάλυψη σημαντικών αναγκών στελέχωσης φορέων του δημόσιου τομέα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ανεξαρτήτως μορφής, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες υπηρεσίες ή/και περιφερειακές διευθύνσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

3. Επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί μέσω του προγράμματος στους ανωτέρω φορείς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του υφιστάμενου προσωπικού τους. Στον υπολογισμό του υφιστάμενου προσωπικού περιλαμβάνονται οι τακτικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, με αρχική διάρκεια 12 μηνών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.