Επενδύσεις: Ποια νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου θα «τρέξουν» το 2026

Νέος κύκλος για τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου αρχίζει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τα καθεστώτα Μεγάλες Επενδύσεις, Μεταποίηση και Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης ενώ επενδύσεις σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να τροφοδοτήσουν και τα νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, που θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πρόκειται για τα προγράμματα Αγροδιατροφή, Άμυνα, Εξωστρέφεια και Καινοτομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και Τουρισμός σε Μικρά Νησιά.

Αγροδιατροφή -Πρωτογενής παραγωγή

Μέσα από το καθεστώς που αφορά στην Αγροδιατροφή υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια, σε σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως είναι για παράδειγμα η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι να δημιουργούνται καινοτόμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο σε νέες και νέους να παραμείνουν στους τόπους καταγωγής τους και να επιχειρήσουν στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Ενίσχυση της Αμυντικής Βιομηχανίας

Στόχος για το καθεστώς της Αμυντικής Βιομηχανίας είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο και θέλουν να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές για να παράγουν προϊόντα ή τεχνολογικές λύσεις για στρατιωτική χρήση.

Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνητή Νοημοσύνη

Το καθεστώς για τις Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη απευθύνεται σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθοδολογίες που προωθούν την καινοτομία και στηρίζουν την εξωστρέφεια.

Εξωστρέφεια και Καινοτομία

Μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια και Καινοτομία στόχος είναι να αναβαθμισθούν τεχνολογικά οι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να εντείνουν την εξωστρέφειά τους. Βασικός στόχος επίσης είναι να ενισχυθεί το ερευνητικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το καθεστώς Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στοχεύει ιδιαίτερα στις γυναίκες της περιφέρειας προκειμένου να αναβιώσουν δουλειές και επαγγέλματα που κινδυνεύουν να χαθούν, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Τουρισμός σε Μικρά Νησιά

Πρόκειται για ένα καθεστώς που απευθύνεται σε όσους θέλουν να επενδύσουν στον τουριστικό κλάδο σε μικρά νησιά. Επενδύσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνικές της νησιωτικής Ελλάδας.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να τρέξουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση όλων των επενδυτικών φακέλων. Για αυτόν τον λόγο ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι ενισχύονται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία υποστηρίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο με 150 νέους πιστοποιημένους ελεγκτές και αξιολογητές.