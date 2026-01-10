Οικονομία

Επιδόματα και παροχές από τη ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Επιδόματα και παροχές από τη ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 12 έως τις16 Ιανουαρίου η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες. Αναλυτικά, η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:

  • 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα