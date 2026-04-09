Επιδόματα και παροχές ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές για το Πάσχα – Οι νεότερες πληροφορίες

Μετά το Πάσχα, φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί η τακτική καταβολή των επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Απρίλιο και όχι πρόωρα, όπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για την πρόωρη πληρωμή επιδομάτων και παροχών του Απριλίου 2026 από τον ΟΠΕΚΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η εν λόγω καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2026 και όχι νωρίτερα έως και 10 ημέρες που προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση για περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ωστόσο μένει να φανεί, εάν τελευταία στιγμή ανατραπούν τα δεδομένα και αλλάξει κάτι στις πληρωμές.

Αξίζει να σημειωθεί, πως φέτος το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, δηλαδή νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι που ήταν 20 Απριλίου και ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις καταβολές επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ Δεκεμβρίου 2025 λόγω της περιόδου Χριστουγέννων.

Οι πληρωμές

Η πληρωμή των επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Απρίλιο 2026 αναμένεται να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Το επίδομα στέγασης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( ΕΕΕ)

Τα αναπηρικά επιδόματα

Το Επίδομα στεγαστικής συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Το επίδομα ομογενών

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Τα έξοδα κηδείας

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Τα κόκκινα δάνεια

Το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Τους ευάλωτους οφειλέτες

Το Επίδομα Αναδοχής

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Επίσης επισημαίνεται πως μέσω προπληρωμένων καρτών θα δοθούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), το επίδομα γέννησης και το επίδομα Αναδοχής, ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Euroleague – Παναθηναϊκός: Έχασε με 102-84 από τη Βαλένθια και βγήκε εκτός εξάδας Κουβέιτ: Επιδρομή drones σε εγκαταστάσεις της Εθνοφρουράς ΑΕΚ: Αισιόδοξος ο Μάρκο Νίκολιτς ότι «μπορούμε να το γυρίσουμε» Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη βαριά ήττα από τη Βαλένθια: «Κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Η φορολόγηση

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, τα περισσότερα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τα αναπηρικά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα ομογενών, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων κλπ.