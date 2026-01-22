Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές μετά το Πάσχα και τι θα αλλάξει

Και μετά το Πάσχα θα συνεχίζονται να πληρώνονται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ σε εργαζόμενες μητέρες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Σύμφωνα με τον Φορέα, είναι προγραμματισμένο να πιστωθούν την Πέμπτη 7 Μαΐου τα ποσά των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών μητέρων και των μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτισσών) που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση και των οποίων αυτή έχει οριστικοποιηθεί από την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 έως την Πέμπτη, 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζεται πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν διότι τους έχουν χορηγηθεί 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 +63)που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Επίσης επισημαίνεται πως τον ίδιο μήνα θα γίνει ακόμη μια πίστωση των ποσών επιδομάτων και συγκεκριμένα τη Πέμπτη, 21 Μαΐου του 2026 στις μητέρες των οποίων η οριστικοποίηση της αίτησης έγινε από την Παρασκευή,1η Μαΐου του 2026 έως την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.

Τι θα αλλάξει στα ποσά

Τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές που έχει μια εργαζόμενη μητέρα. Ωστόσο λόγω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα γίνει από την 1η Απριλίου του 2026 αναμένεται να αλλάξει εκτός μεγάλου απροόπτου το ποσό της βάσης υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας και αυτό επειδή ισούται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Το enikonomia.gr αναφέρει ένα σχετικό παράδειγμα: Εάν ο μισθός μιας μισθωτής εργαζόμενης μητέρας σε μια ιδιωτική επιχείρηση είναι στα 1.500 ευρώ μεικτά και της χορηγηθούν 119 ημέρες άδειας, της κυοφορίας και της λοχείας, δηλαδή 17 εβδομάδες, τότε θα λάβει από τον e-ΕΦΚΑ το ποσό του κατώτατου μισθού και τα υπόλοιπα χρήματα θα πρέπει να τα συμπληρώσει ο εργοδότης της.

Το ποσό του κατώτατου δεν θα είναι 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα αλλά αυτό θα αλλάξει, ενδεχομένως αυτό να είναι μεταξύ 915 ευρώ μεικτά και 930 ευρώ μεικτά. Εάν λοιπόν επικρατήσει το σενάριο και ο κατώτατος μισθός πάει στα 930 ευρώ μεικτά, τότε η εν λόγω εργαζόμενη θα πάρει το ποσό αυτό από τον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπο από την επιχείρηση της δηλαδή 570 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις

Στις παραπάνω πληρωμές δεν θα συμπεριληφθούν οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου, οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ αλλά και οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΟΤΕ.