Επιδότηση έως 17.500 ευρώ σε νέους – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδότησης για όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση έως 17.500 ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 18 έως και 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο που η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα, παρά τη βελτίωση βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας. Στόχος της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τη διοικήτριά της, Γιάννα Χορμόβα, είναι να δώσει μια ουσιαστική διέξοδο σε νέους που δυσκολεύονται να ενταχθούν μόνιμα στην απασχόληση, μετατρέποντας την επιχειρηματική πρωτοβουλία σε εργαλείο επαγγελματικής επανεκκίνησης.

Μέσω του προγράμματος καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό που συχνά αποτρέπει τους νέους από το να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Με την παροχή αρχικού κεφαλαίου, η δράση επιδιώκει να μειώσει το ρίσκο της εκκίνησης, να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των νέων εγχειρημάτων και να δημιουργήσει προϋποθέσεις σταθερής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ποιοι συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και ανήκουν στην κατηγορία των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Βασική προϋπόθεση είναι, κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης, να μην εργάζονται, να μη φοιτούν σε εκπαιδευτική δομή και να μη συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης. Επίσης, απαραίτητες είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και η συμφωνία σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Οι άξονες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα προβλέπει τη στήριξη 2.114 νέων ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η διάρκεια της δράσης είναι 12 μήνες και η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των γυναικών, καθώς και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας, αντανακλώντας τις σύγχρονες αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία βιώσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την αυτοαπασχόληση και την καινοτομία.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προχωρήσουν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την υποβολή της αίτησης και το αργότερο εντός 125 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους για την έγκριση της αίτησης. Η επιχείρηση πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας. Στη δράση μπορούν να ενταχθούν ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Μονοπρόσωπες ΙΚΕ, καθώς και αστικοί συνεταιρισμοί. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 51% των εταιρικών μεριδίων, να ασκούν τη διαχείριση και να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι θα προσδιοριστούν αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ. Το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να στεγάζεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, γεγονός που αποτελεί βασικό κριτήριο για την καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης εντός της κατοικίας του δικαιούχου μόνο για γονείς παιδιών έως έξι ετών ή για άτομα που φροντίζουν συγγενείς πρώτου βαθμού με αναπηρία 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος. Η πραγματική και συνεχής λειτουργία της επιχείρησης ελέγχεται μέσω αυτοψιών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την καταβολή της χρηματοδότησης.

Πληρωμές

Η συνολική επιχορήγηση των 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη, ύψους 4.700 ευρώ, χορηγείται μετά την έναρξη δραστηριότητας. Η δεύτερη δόση των 6.400 ευρώ καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο. Η τρίτη και τελευταία δόση, επίσης ύψους 6.400 ευρώ, αποδίδεται με τη συμπλήρωση 12 μηνών, έπειτα από νέα αυτοψία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης και θα καλούνται να καταθέσουν αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων και προκαθορισμένων κριτηρίων, τα οποία θα εξειδικεύονται στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ, με έμφαση στη βιωσιμότητα, στη σαφήνεια και στη ρεαλιστικότητα της πρότασης.