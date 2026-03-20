Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Θα χρειαστούν έως και έξι μήνες για να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε σε συνέντευξή του στους Financial Times την Παρασκευή ότι θα μπορούσε να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, λέγοντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

«Θα χρειαστούν έξι μήνες για να τεθούν σε λειτουργία ορισμένες [μονάδες], άλλες πολύ περισσότερο», δήλωσε στους FT.

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι οι πολιτικοί και οι αγορές υποτιμούν την κλίμακα της αναστάτωσης, καθώς περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ουσιαστικά έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.