Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σε λίγες ημέρες θα γίνουν δύο νέες πληρωμές για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024 αναφορικά με την κύρια κατοικία/ φοιτητική σε ορισμένους δικαιούχους, μετά το αλαλούμ που προέκυψε στις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Νοεμβρίου του 2025 έως τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποιοι δικαιούχοι λοιπόν έλαβαν μικρότερα ποσά από όσα ανέμεναν και αυτό συνέβη κυρίως για έναν από τους παρακάτω λόγους: Είτε επειδή δεν δηλώθηκε το IBAN είτε λόγω του ότι δεν συμπληρώθηκαν κάποια στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση οι πληρωμές αυτές αφορούν όσους υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 έως το τέλος του Δεκεμβρίου με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να λάβουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που τους αντιστοιχεί.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο νέες πληρωμές που θα γίνουν αναφορικά με την επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024. Αναλυτικά:

1) Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν σας έχει καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου ή δεν σας έχει δοθεί ολόκληρη

Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι μισθωτές θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση με την επισύναψη των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

μισθωτήριο,

αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος,

βεβαίωση σπουδών

Και αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση.

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι που υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 θα λάβουν την ενίσχυση σε επόμενο χρόνο. Επίσης σε αυτήν την ενέργεια θα πρέπει να προβούν όσοι δεν έλαβαν την ετήσια επιστροφή ενοικίου εξαιτίας:

της εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία

της μη διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας

της ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα.

2) Σε ποιες περιπτώσεις οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 μπορούν να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο και έξτρα φόρο

Όταν οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου.

Παράλληλα επισημαίνεται πως στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Επίσης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να δηλώσει ΜΟΝΟ τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Εάν όμως το 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, τότε θα πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

3) Πότε θα γίνουν οι δύο ” νέες” πληρωμές για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024

Έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025 χορηγείται η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε όσους υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.

χορηγείται η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε όσους υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση Έως τις 15 Ιανουαρίου του 2026 καταβάλλεται η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε όσους υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025

Σημείωση: Τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν και οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN προκειμένου να πάρουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

4) Τι ισχύει εάν δεν συμβαδίζει το Ε1 με το μισθωτήριο

Τότε οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή ενοικίου με βάση τα όσα λέει το Ε1 και όχι το μισθωτήριο.

5) Ποιοι λαμβάνουν έως και 1.600 ευρώ

Α. Κύρια κατοικία: Τα ποσό της ετήσιας επιστροφής ενοικίου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι διαμορφώνεται σε έως 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Διευκρινίζεται όμως πως το ποσό του επιδόματος του δικαιούχου διαμορφώνεται με βάση το μίσθωμα που έχει δηλώσει ο ίδιος ότι καταβάλλει.

Όσοι από τους δικαιούχους ενοικιαστές πλήρωσαν ενοίκιο κύριας κατοικίας και για τους 12 μήνες του 2024 θα πάρουν πίσω το ένα από τα 12 ενοίκια.

Β. Φοιτητική κατοικία: Το ποσό της ετήσιας επιστροφής ενοικίου ανέρχεται σε έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Γ. Ποιοι λαμβάνουν έως 1.600 ευρώ συνολικά

Αξίζει να σημειωθεί πως ετήσια επιστροφή ενοικίου συνολικού ύψους έως και 1.600 ευρώ μπορούν να λάβουν τα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας (κύρια και φοιτητική).

6) Σε ποια περίπτωση θα κληθείτε να επιστρέψετε την επιστροφή ενοικίου

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, με τα οποία υπολογίστηκε το ποσό της ενίσχυσης, είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή, εν όλω ή εν μέρει, ποσών ενίσχυσης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που το χορήγησε εντόκως με το επιτόκιο της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’58), περί τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης, και επιπλέον ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε χορήγηση της ενίσχυσης του άρθρου 70 του ν. 5217/2025 για τα επόμενα τρία (3) έτη.

7) Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για την επιστροφή ενοικίου

Από σήμερα, Τρίτη οι πολίτες μπορούν να καλέσουν είτε στο 1521 προκειμένου να ενημερωθούν αναφορικά με την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν είτε να αποστείλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr επιλέγοντας Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.