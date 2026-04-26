Επιστροφή ενοικίου: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 1+2 ενισχύσεις – Όσα πρέπει να ξέρετε για τα ποσά και τις πληρωμές

Αυξημένος κατά περίπου 70.000 προβλέπεται να είναι φέτος ο αριθμός των δικαιούχων της ετήσιας επιστροφής ενοικίου σε σχέση με πέρυσι καθώς ανέρχεται σε 1.021.667.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα τον Νοέμβριο 2026 με νέα εισοδηματικά όρια. Και μάλιστα το ανώτατο ποσό της επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης του δικαιούχου που θα έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως εντός του μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη για τη χορήγηση της τριπλής επιστροφής ενοικίου σε σχεδόν 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που μισθώνουν την κατοικία τους μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, ωστόσο αυτό δεν θα αφορά όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

To enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου προκειμένου να λύσει τις απορίες των δικαιούχων. Αναλυτικά:

Α. Ετήσια Επιστροφή ενοικίου

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο μέτρο της ετήσιας επιστροφής ενοικίου

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ενός άγαμου χωρίς τέκνα ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ενός έγγαμου διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ενώ το προηγούμενο διάστημα, το όριο ήταν στις 28.000 ευρώ και δίνονταν επιπλέον 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος μιας μονογονεϊκής οικογένειας ανέρχεται στις 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Ποια είναι τα ποσά της ετήσιας επιστροφής ενοικίου που δίνονται και πώς καταβάλλονται

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η ετήσια επιστροφή ενοικίου για:

την κ ύρια κατοικία είναι έως 800 ευρώ σε ετήσια βάση . Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. την φοιτητική κατοικία είναι έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Διευκρινίζεται πως, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, τότε ποσό αναμένεται να υπολογιστεί με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Πώς θα γίνει η καταβολή της ετήσιας επιστροφής ενοικίου

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η πληρωμή θα γίνει με αυτόματο τρόπο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και το ποσό θα δοθεί εφάπαξ.

Δηλαδή ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να υποβάλει κάποια αίτηση καθώς η καταβολή θα γίνει με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής της ετήσιας επιστροφής ενοικίου 2026

Οι δικαιούχοι που δεν θα καταβάλλουν ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους το ενοίκιο τους μέσω του τραπεζικού λογαριασμού τους και που θα το δίνουν στο «χέρι» στον σπιτονοικοκύρη τους.

Επίσης επισημαίνεται πως, τον τραπεζικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιεί ο πολίτης από την 1η Οκτωβρίου 2026 για την πληρωμή του ενοικίου θα πρέπει σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα:

να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη

να είναι δηλωμένος μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στην Αρχή.

Εάν όμως είναι κοινός ο τραπεζικός λογαριασμός, τότε συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Μπορεί να λάβει κάποιος φέτος ετήσια επιστροφή ενοικίου και επίδομα στέγασης

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ναι.

Β. Τριπλή επιστροφή ενοικίου

Ποιοι θα λάβουν φέτος τριπλή ενίσχυση ενοικίου

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικούς που διαμένουν σε κατοικία που βρίσκεται σε Περιφέρεια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης και που δυσκολεύονται οικονομικά να πληρώσουν ενοίκιο για τη στέγη τους. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης που θα δοθούν

Έως 800 ευρώ αναμένεται να είναι το ποσό μιας ενίσχυσης, αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί και η κάθε επιστροφή δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που έχουν κάνει για ενοίκια.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές της τριπλής ενίσχυσης

Η μια αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι , ωστόσο υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει και στα τέλη του επόμενου μήνα. Αυτή προβλέπεται να είναι η αναδρομική επιστροφή ενοικίου για το 2024.

, ωστόσο υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει και στα τέλη του επόμενου μήνα. Αυτή προβλέπεται να είναι η αναδρομική επιστροφή ενοικίου για το 2024. Και οι άλλες δύο προβλέπονται να γίνουν τον Νοέμβριο του 2026.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να γίνει τριπλή επιστροφή του ενοικίου

Αυτές αναμένεται να είναι οι εξής: