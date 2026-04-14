ΕΣΠΑ: Αρχίζουν οι αιτήσεις της δράσης για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων – Αναλυτικός οδηγός

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «τρέξει» ακόμη ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, στο τέλος Απριλίου, το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορά στην ενίσχυση νέων πτυχιούχων για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ή να αναπτύξουν μια υφιστάμενη επαγγελματική δραστηριότητα.

Για νέους πτυχιούχους

Ειδικότερα, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που έρχεται τις αμέσως επόμενες ημέρες νέοι πτυχιούχοι που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2025 ή θα την δημιουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι νέοι πτυχιούχοι, θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση 13.000 ευρώ για μία ατομική επιχείρηση, ενώ αν προσλάβουν και έναν εργαζόμενο, θα μπορούν να πάρουν άλλα 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση απασχόλησης θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Αν πρόκειται για δύο πτυχιούχους, το ποσό αυξάνεται σε 21.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», θα είναι 70 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση του νέου πτυχιούχου θα γίνεται σε 3 εξάμηνα και τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:

Τα ποσά στα 3 εξάμηνα αποδίδονται ως εξής:

Α’ 6μηνο 4.400 ευρώ

Β’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Γ’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Για το συνεργατικό σχήμα δίνονται 7.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Η επιλογή θα γίνεται με μοριοδότηση, με μπόνους για μειονεκτικές περιοχές καθώς και για ΑμεΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της δράσης είναι να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα και να ενισχυθεί η νεανική επιχειρηματικότητα.

Νέος κύκλος ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Την ίδια στιγμή ξεκίνησε ο τέταρτος κύκλος χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας Know Your Customer της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οκλοονομικών η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού δανείων για το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ που αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,2 δισ. ευρώ.