Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας: Πώς λειτουργεί και τι πρέπει να κάνετε για να την εκδώσετε

Ξεπέρασε τις 538.800 ο αριθμός των Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθενείας που εκδόθηκαν στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Η συγκεκριμένη κάρτα διασφαλίζει στους κατόχους της πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια προσωρινής παραμονής τους στις εξής χώρες:

Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (ΕΟΧ)

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Η παροχή των υπηρεσιών υγείας γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και το ίδιο κόστος που προβλέπονται για τους ασφαλισμένους των χωρών αυτών.

Τι πρέπει να προσέξετε

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ είναι η ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Ωστόσο:

Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ούτε δαπάνες, όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Σημειώνεται ότι, όταν μεταφέρεται η συνήθης κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1, αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Πώς εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, πατώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία» στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας (με χρήση κωδικών Taxisnet άμεσα ασφαλισμένου) ή μέσω του gov.gr.

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Άμεσα ασφαλισμένος».

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος) η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου και στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλέξουν «Έμμεσα ασφαλισμένος» και εν συνεχεία να καταχωρήσουν τον ΑΜΚΑ του έμμεσα.

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια θα λάβουν ταχυδρομικά την κάρτα στη ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προκειμένου να αιτηθούν την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.