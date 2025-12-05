Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές

Αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της εφορίας κινδυνεύουν να βρεθούν 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναγκαστικά μέτρα που αφορούν, στην πλειονότητά τους, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ήδη 1,63 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποστεί τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα περίπου 3,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία.

Για τον Οκτώβριο, μάλιστα το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 740 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 12,03%. Συνολικά στο 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο ήταν 7.797 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.656 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 17,14%.

Ρυθμίσεις

Προκειμένου να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας οι φορολογούμενοι έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις και σε 48 μηνιαίες δόσεις, κάτω από προϋποθέσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δεν έχουν μόνο όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και όσοι πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους αλλά θέλουν να αποπληρώσουν τον λογαριασμό της εφορίας σε δόσεις, καταβάλλοντας όμως και το ανάλογο επιτόκιο.

Αναλυτικότερα σε έως 24 δόσεις μπορούν να εντάξουν τις οφειλές που έχουν φορολογούμενοι από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ. Επίσης, σε έως 48 δόσεις μπορούν να πληρώσουν χρέη που βεβαιώνονται από πρόστιμα, φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι οφειλέτες χρωστούν στην εφορία πάνω από 10.000 ευρώ μπορούν να εντάξουν την οφειλή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όπου ανάλογα με το χρέος μπορούν να εξοφλήσουν το οφειλόμενο ποσό σε έως 240 δόσεις.

Ποιο είναι το επιτόκιο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την εφορία με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ωστόσο το ποσό της μηνιαίας δόσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Η ρύθμιση επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν μια δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Δηλαδή ο οφειλέτης θα πρέπει σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, να πληρώσει δύο δόσεις μαζί.

Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρώνονται 2 συνεχόμενες δόσεις.