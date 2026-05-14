Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

«Τρέχει» να προλάβει τυχόν παραγραφές υποθέσεων η ΑΑΔΕ και στέλνει τον… λογαριασμό στους φορολογούμενους που πιάστηκαν, μετά τις στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την Εφορία.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφειλαν- βάσει βεβαιώσεων αποδοχών- και «έπεσαν» στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την Φορολογική Αρχή.

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο σε παράλειψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα, ή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα/δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026.

Στο πλαίσιο πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απευθείας Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού, με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει ήδη στη διάθεσή της.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Φόροι κατ’ εκτίμηση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ’ εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις αν και όφειλαν.

Η Αρχή θα στέλνει εκκαθαριστικά στα οποία:

Τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η Α.Α.Δ.Ε. από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγουμένων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.) καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.).

Οι πληρωτέοι φόροι θα προκύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την Α.Α.Δ.Ε. φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων.

Για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στους λογαριασμούς τους οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) «αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου), και αφορά ιδίως στο επίπεδο διαβίωσης του φορολογούμενου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Οι εναλλακτικές επιλογές

Οι φορολογούμενοι που θα είναι αποδέκτες των εκκαθαριστικών αυτών θα έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές:

είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών, τα αναγραφόμενα ποσά,

είτε να υποβάλουν οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής, στα οποία τα ποσά του φόρου που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση έχει πλέον τη δυνατότητα, σύμφωνα με το ERTNews, να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές: τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις δεδομένων. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα και τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις όπου εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον με μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλαιότερα απαιτούσαν πολυετείς ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες.