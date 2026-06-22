Εφορία: Στο μικροσκόπιο οι μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς – Σε ποιες περιπτώσεις φορολογούνται

Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί από την Εφορία ως άτυπη δωρεά. Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου και να καταλογίσει φόρο δωρεάς, εφόσον αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν είχε τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου, ο οποίος ζητούσε την ακύρωση φόρου που του είχε καταλογιστεί για μεταφορά ποσού ύψους 240.000 ευρώ. Το ποσό είχε μεταφερθεί από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο ήταν συνδικαιούχοι ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος, σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου και της συζύγου του.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ, το ποσό συνιστά δωρεά, καθώς ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι είχε συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού. Μετά τη μεταφορά, τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της συζύγου του.

Η ΔΕΔ επισημαίνει στο σκεπτικό της ότι, όταν συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού δεν έχει συμβάλει στις καταθέσεις και στη συνέχεια μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο, μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι η ανάληψη ή η μεταφορά χρημάτων για προσωπική χρήση από συνδικαιούχο που δεν συνέβαλε στη δημιουργία του υπολοίπου μπορεί να θεωρηθεί δωρεά.

Οι παγίδες στις γονικές παροχές και τις άτυπες δωρεές

Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη ΔΕΔ, καθώς φορολογούμενοι αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβάλει οι φορολογικές αρχές.

Πολλές προσφυγές αφορούν γονικές παροχές που έγιναν με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικού συστήματος, όπως ορίζει ο νόμος. Άλλες υποθέσεις αφορούν διαδοχικές μεταβιβάσεις χρημάτων σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι τα εξής:

1. Αφορολόγητες δωρεές έως 800.000 ευρώ

Οι χρηματικές δωρεές και οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς της Α’ Κατηγορίας απαλλάσσονται από φόρο, εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά.

2. Μετρητά χωρίς αφορολόγητο

Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, η Εφορία επιβάλλει φόρο 10%, χωρίς καμία αφορολόγητη απαλλαγή.

3. Μεταφορές μέσω IRIS

Η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, για χαρτζιλίκι ή για την κάλυψη καθημερινών αναγκών δεν θεωρείται δωρεά και δεν απαιτεί υποβολή δήλωσης, ιδίως όταν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

4. Διαδοχικές μεταβιβάσεις χρημάτων

Η Εφορία εξετάζει προσεκτικά τις περιπτώσεις στις οποίες τα χρήματα μεταφέρονται διαδοχικά μεταξύ συγγενών. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν αν οι συναλλαγές έχουν στόχο την αξιοποίηση του αφορολόγητου από πρόσωπα που δεν το δικαιούνται. Όταν αποδεικνύεται τέτοια πρακτική, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20%, χωρίς αφορολόγητο.

5. Μεταφορές σε κοινούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν τα χρήματα καταλήγουν σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά χρήση των χρημάτων. Αν διαπιστωθεί ότι ωφελήθηκε τρίτο πρόσωπο, μπορούν να καταλογίσουν φόρο δωρεάς.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Όσοι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και τις δωρεές χάνουν το δικαίωμα της μηδενικής φορολόγησης. Η Εφορία υπολογίζει τον φόρο με βάση τον βαθμό συγγένειας ή τον τρόπο μεταφοράς των χρημάτων.

Στην παράτυπη μεταφορά χρημάτων, δηλαδή σε συναλλαγή με μετρητά χωρίς αποδεδειγμένο τραπεζικό έμβασμα, οι συγγενείς της Α’ Κατηγορίας χάνουν πλήρως το αφορολόγητο. Σε αυτή την περίπτωση, η φορολογική διοίκηση επιβάλλει φόρο από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% επί του συνολικού ποσού.

Για συγγενείς της Β’ Κατηγορίας, όπως αδέλφια, ανίψια, θείους, πατριούς, μητριές, προπαππούδες και προγιαγιάδες, δεν προβλέπεται αφορολόγητο. Οι χρηματικές δωρεές φορολογούνται αυτοτελώς με 20% από το πρώτο ευρώ.

Ο φόρος μπορεί να φτάσει ακόμη και το 40% για συγγενείς της Γ’ Κατηγορίας ή για φίλους.

Στο στόχαστρο οι μεταφορές χρημάτων

Η ΑΑΔΕ ελέγχει αυστηρά τις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται χρήση του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις καταστρατήγησης του αφορολόγητου ορίου. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία με τις πληροφορίες που αποστέλλουν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Εφόσον η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιβάλει φόρο χωρίς να αναγνωρίσει το αφορολόγητο όριο.

Οι κινήσεις χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνδικαιούχων λογαριασμών βρίσκονται πλέον συχνότερα στο επίκεντρο των ελέγχων. Οι φορολογούμενοι οφείλουν να διατηρούν πλήρη τεκμηρίωση των συναλλαγών τους και να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο φορολογικών επιβαρύνσεων.