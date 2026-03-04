Ε9: Για ποιους θα ανοίξει ξανά η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και τι πρέπει να γνωρίζουν

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η εφαρμογή του E9 του έτους 2026 μέσω της ψηφιακής πύλης της myAADE και συγκεκριμένα μέσω της ενότητας «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ») για την υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων αναφορικά με τις μεταβολές που έγιναν το 2025 στην περιουσιακή κατάσταση.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει εντός του τρέχοντος μηνός, μπορεί γύρω στις 10 Μαρτίου και όσοι προβούν σε αυτήν την ενέργεια ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση μαζί με τον φόρο που θα τους βεβαιωθεί για τον ΕΝΦΙΑ και αυτό διότι η προθεσμία για τις αλλαγές που αφορούσαν στα ακίνητα του 2025 έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2026, όπως αναφέρουν ειδικοί στο enikonomia.gr.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως η εφαρμογή είναι κλειστή το διάστημα αυτό μόνο για το φορολογικό έτος 2025 λόγω της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το 2026, ενώ για τα υπόλοιπα προηγούμενα φορολογικά έτη λειτουργεί κανονικά.

Τι ισχύει για το Ε9 του 2027

Ακόμη, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την εφαρμογή Ε9 του 2027 που αφορά στις μεταβολές ακίνητης περιουσίας από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους τα εξής:

Υποχρεούνται να εισέλθουν στην εν λόγω πλατφόρμα και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες μεταξύ άλλων οι πολίτες που από την 1 η Ιανουαρίου 2026 μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αποκτούν, μεταβιβάζουν ή μεταβάλουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που συνδέονται με τον ΕΝΦΙΑ.

πραγματοποιούν αγορές και πωλήσεις, κάνουν μεταβολές σε ποσοστά συνιδιοκτησίας, προχωρούν σε γονικές παροχές και σε δωρεές, προχωρούν σε αλλαγές όσον αφορά στο είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας), κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις στα περιγραφικά στοιχεία ενός ακινήτου τα οποία μπορεί να αλλάξουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι: τα τετραγωνικά μέτρα, τα στοιχεία ηλεκτροδότησης, οι βοηθητικοί χώροι, ο γεωγραφικός εντοπισμός και οι εγγραφές ή οι μεταβολές σε γήπεδα και σε αγροτεμάχια.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2027.