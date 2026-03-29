Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα δυναμικά πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους συμφέρουν, τι πρέπει να γνωρίζετε

Περίπου ένας στους τρεις οικιακούς καταναλωτές (1,6-1,7 εκατ.) δεν επηρεάζεται καθόλου από την ενεργειακή κρίση, καθώς έχει επιλέξει σταθερό (“μπλε”) τιμολόγιο ρεύματος.

Προς το παρόν, οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν ελεγχόμενες, καθώς η χονδρική τιμή Μαρτίου να διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τις καλές σχετικά καιρικές συνθήκες και τις ΑΠΕ να λειτουργούν ως αναχώματα Αν και είναι υψηλότερη από τα 78 ευρώ του Φεβρουαρίου, παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο του τετραμήνου Οκτωβρίου-Ιανουαρίου, που ήταν στα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τα τιμολόγια Απριλίου

Την προσεχή Τετάρτη, με την ανακοίνωση των τιμολογίων Απριλίου, θα αποκαλυφθεί η αντίδραση των παρόχων απέναντι στην άνοδο της τιμής της χονδρικής. Εκτιμάται ότι πολλοί θα επιλέξουν να διατηρήσουν το καθεστώς των εκπτώσεων που αποτελεί αντίβαρο στις ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς 1,6-1,7 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές, σε σύνολο 5,9 εκατ. περίπου οικιακών μετρητών, είναι πλήρως προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις, έχοντας επιλέξει σταθερά τιμολόγια (τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Οκτώβριο 2025 ανέφεραν 1,5 εκατ. σταθερά τιμολόγια). Από τους υπόλοιπους η πλειονότητα (περί τα 3,5 εκατ.) παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια ή έχουν επιλέξει τα κίτρινα, είναι δηλαδή εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια δείχνει να κάμπτεται προσωρινά, καθώς εταιρείες προμήθειας προχωρούν σε επανατιμολόγηση των σταθερών συμβάσεων, επηρεασμένες από την αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο και τις πιέσεις που αυτή ασκεί στο ενεργειακό κόστος.

Ο καιρός λειτουργεί ως “ασπίδα” για τους καταναλωτές το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Η υψηλή παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά, σε συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων και τη χαμηλή σχετικά ζήτηση ενέργειας, περιορίζει την ανάγκη συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι οι ακριβότερες, στην κάλυψη του φορτίου. Ωστόσο, η ισορροπία αυτή θα ανατραπεί το καλοκαίρι, όταν η χρήση κλιματιστικών αυξάνει τη ζήτηση και μειώνεται η παραγωγή των αιολικών.

Η πρεμιέρα των «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων

Σε αυτό το περιβάλλον λανσάρονται από τον επόμενο μήνα και για τους οικιακούς καταναλωτές τα “πορτοκαλί” (δυναμικά) τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία μεταβάλλονται στη διάρκεια του 24ώρου ακολουθώντας τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος στο Χρηματιστήριο. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας Μίλτος Ασλάνογλου, όφελος από τα νέα τιμολόγια θα μπορούν να αποκομίσουν οι καταναλωτές με σημαντικά φορτία τα οποία έχουν δυνατότητα να μετακινήσουν στις ώρες του 24ώρου που οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, καταναλωτές με ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα φορτίζουν το όχημα τις ώρες χαμηλής χρέωσης, αντλία θερμότητας νερού ή και μπαταρία που θα φορτίζει με χαμηλές τιμές και θα καλύπτει τα φορτία τις ώρες που οι τιμές είναι υψηλές. Υπάρχουν πλέον συσκευές με αυτοματισμούς που μπορούν να προγραμματίσουν την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

Προφανώς το όφελος είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές τιμών εντός του 24ώρου. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι τιμές στο Χρηματιστήριο κυμαίνονται από μηδέν (τις μεσημβρινές ώρες με την μέγιστη παραγωγή φωτοβολταϊκών) έως και 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε περιόδους υψηλής ζήτησης οι διαφορές αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Συμβουλές ΡΑΑΕΥ για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Η Ρυθμιστική Αρχή εξέδωσε συμβουλές για τους καταναλωτές, ενόψει της πρεμιέρας των δυναμικών τιμολογίων σημειώνοντας τα εξής:

«Τα δυναμικά τιμολόγια δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος στα χέρια τους, δηλαδή να εξοικονομήσουν χρήματα. Προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει να γίνουν ”ενεργοί καταναλωτές”, δηλαδή πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ρεύματος προς τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει λιγότερο και να αποφεύγουν την κατανάλωση ρεύματος τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει περισσότερο.

Πώς λειτουργεί το δυναμικό τιμολόγιο στην πράξη;

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη καταναλωτή σε δυναμικό τιμολόγιο είναι να υπάρχει εγκατεστημένος έξυπνος μετρητής στην παροχή του πελάτη.

Για κάθε ημέρα, ο προμηθευτής ανακοινώνει 24 διαφορετικές τιμές (μία τιμή για κάθε ώρα της ημέρας) οι οποίες βασίζονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 24 τιμές της ημέρας αναρτώνται στις 17.00 της προηγούμενης ημέρας στην εφαρμογή που συνδέεται με το κινητό του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές πρέπει να προγραμματίσουν την κατανάλωση της επόμενης ημέρας. Για να βγουν κερδισμένοι, θα πρέπει να αποφύγουν τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές. Ο προμηθευτής κάθε ημέρα θα στέλνει επίσης και ένα SMS με το οποίο θα ενημερώνει για τις ώρες με τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές της επόμενης ημέρας. Όταν η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς εκτιναχτεί πάνω από τα 180 Euro/MWh, ο προμηθευτής θα στέλνει ένα ειδικό ALERT για να προειδοποιήσει τους καταναλωτές».

Η Αρχή σημειώνει ακόμη ότι:

Η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής αποτελείται από (α) ένα σταθερό μέρος (το γνωστό πάγιο) και (β) ένα κυμαινόμενο μέρος, δηλαδή 24 διαφορετικές τιμές (ανά kwh) ανά ημέρα. Η τιμές αυτές προκύπτουν από έναν υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με την ΤΕΑ, δηλαδή την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/dynamic-electricity-pricing-contracts-reference-price)

Στη σύμβαση ο προμηθευτής έχει αναφέρει έναν υπολογιστικό τύπο για την κυμαινόμενη τιμή. Η κυμαινόμενη τιμή είναι το άθροισμα Βασικής Τιμής (Α) και της Δυναμικής Τιμής (Β * ωριαία ΤΕΑ), δηλαδή (Α+Β*ΤΕΑ). Μέσα σε αυτόν τον τύπο εντάσσονται οι 24 τιμές που ανακοινώνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Ο λογαριασμός που εκδίδεται είναι πάντα εκκαθαριστικός (όχι έναντι), εκδίδεται τουλάχιστον κάθε μήνα και περιλαμβάνει αναλυτικά την τιμή προμήθειας και την κατανάλωση για κάθε ώρα της ημέρας. Αποτυπώνεται το πάγιο και οι 24 τιμές ανά ημέρα πολλαπλασιασμένες με τις 24 καταναλώσεις της ημέρας. Δηλαδή στον μηνιαίο λογαριασμό αναφέρονται (α) το πάγιο και (β) για κάθε μία από τις 30 ή 31 ημέρες του μήνα, 24 τιμές πολλαπλασιασμένες με 24 καταναλώσεις.

Το όφελος για τον καταναλωτή από το δυναμικό τιμολόγιο είναι ότι κερδίζει σε οικονομία, διαφάνεια και ευελιξία. Αν μεταφέρει τις ενεργοβόρες δραστηριότητές του τις ώρες με χαμηλή τιμή, το κόστος του λογαριασμού μειώνεται. Επίσης γνωρίζει τις τιμές από πριν, για να προγραμματίζει σωστά και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μπορεί να αλλάξει προμηθευτή όποτε το επιθυμεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα πάντα με τη Ρυθμιστική Αρχή, αντίστοιχα το ρίσκο είναι: Αν ο καταναλωτής δεν προγραμματίζει από την προηγούμενη μέρα και καταναλώνει πολλή ενέργεια τις ώρες με τις υψηλές τιμές, ο λογαριασμός του θα επιβαρυνθεί. Η επιτυχία εξαρτάται από τον δικό του προγραμματισμό. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής πιστεύει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πράγματι ενεργός καταναλωτής, η ΡΑΑΕΥ προτείνει την επιλογή ενός σταθερού τιμολογίου σύμφωνα με το καταναλωτικό του προφίλ αξιοποιώντας το επίσημο εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, Energy Cost.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ