Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Θα υπάρξουν αλλαγές στο φορομπόνους;

Δεν βρίσκεται προς το παρόν στο τραπέζι της ηγεσίας του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης η τροποποίηση του πλαισίου των κινήτρων για το φορομπόνους αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών από κατηγορίες επαγγελμάτων με υψηλό ποσοστό κινδύνου φοροδιαφυγής.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει στο enikonomia.gr, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές «αλλαγές στα κίνητρα για τα φορομπόνους, για τις αποδείξεις, όχι δεν εξετάζουμε» τονίζει.

Το φορομπόνους

Υπενθυμίζεται πως, το μέτρο του ετήσιου φορομπόνους των έως 2.200 ευρώ ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ουσιαστικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη έκπτωση φόρου, όταν πληρώνουν με πλαστικό χρήμα από επαγγέλματα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι ταξί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτήρια κλπ.

Σημειώνεται δε πως, σύμφωνα με το μέτρο, δίνεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών για την πληρωμή αμοιβών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα έξτρα κίνητρα

Ωστόσο, την ίδια στιγμή η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για τη χορήγηση επιπρόσθετων φορολογικών κινήτρων στα φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Πάντοτε είναι στο τραπέζι να δούμε το κατά πόσο μπορούν να βρεθούν επιπλέον κίνητρα, προκειμένου να ζητάει ο κόσμος αποδείξεις .Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο .Αλλά πάντοτε είναι στις προθέσεις μας να ψάχνουμε τέτοιους τρόπους », τονίζει με έμφαση ο κ. Τσάπαλος.

«Δεν αποκλείω λοιπόν το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες, ούτως ώστε ο κόσμος να ζητάει αποδείξεις…. κίνητρα δηλαδή. Υπάρχουν κάποια σενάρια που επεξεργαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάποια » συμπληρώνει. Και συνεχίζει λέγοντας πως, καλύτερη εικόνα ως προς αυτό, αναμένεται να έχουμε πριν τη ΔΕΘ, προς τέλος Αυγούστου.

Μένει να φανεί, εάν τα κίνητρα αυτά θα αφορούν και τις δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες που προσμετρώνται σήμερα στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών, όταν εξοφλούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπενθυμίζεται πως, αυτό αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων.