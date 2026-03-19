Η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή στο επίκεντρο του 34ου Money Show

Η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ), στο πλαίσιο του 34ου Money Show, διοργανώνει το Σάββατο 21 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, στη Θεσσαλονίκη, στο Hyatt Regency Hotel (Αίθουσα ΕΦΕΣΟΣ 1), πολυθεματική εκδήλωση με τίτλο «Management στην Ψηφιακή Εποχή».

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνει η ψηφιακή μετάβαση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η αξιοποίηση των δεδομένων, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η στρατηγική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα Ινστιτούτα της ΕΔΕΒΕ έχουν διαμορφώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής:

«Start-upPitching» από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με έμφαση στην ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και τη σύνδεσή τους με επενδυτικές ευκαιρίες.

«Διαχείριση BigData στη Διοίκηση Παραγωγής» από το Ινστιτούτο Διοίκησης Παραγωγής, που εξετάζει τον ρόλο των μεγάλων δεδομένων στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

«Ψηφιακά σύνορα και η μάχη για τον έλεγχο των δεδομένων» από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με επίκεντρο τις προκλήσεις της ψηφιακής κυριαρχίας και της ασφάλειας πληροφοριών.

«Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Διαδοχή και Ισότητα» από το Ινστιτούτο Ισότητας, που αναδεικνύει ζητήματα βιωσιμότητας, διαδοχής και σύγχρονων αξιών στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

«Σύγχρονες Τάσεις του Marketing σήμερα» από το Ινστιτούτο Marketing, με ανάλυση των νέων εργαλείων και στρατηγικών επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, νέους επιχειρηματίες και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στη διοίκηση επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Η συμμετοχή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή γνώσης, την ανάπτυξη συνεργασιών και τη διαμόρφωση σύγχρονων στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Μια διοργάνωση που ενώνει την ακαδημαϊκή γνώση με την πραγματική αγορά.

Το πλήρες πρόγραμμα:

12.00 – 13.00 Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

“Start – uppitching”

Σε συνεργασία με την PWC θα μας δοθεί μια ευκαιρία να δούμε “live” μια παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων από δύο φιλόδοξες start – ups.

Τη συζήτηση θα συντονίσει o Ιωάννης Ρουκάς, Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΒΕ και Μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Χάρη Δημόπουλο.

13.00 – 13.30 Ινστιτούτο Διοίκησης Παραγωγής

«Διαχείριση BigData στη Διοίκηση Παραγωγής»

Μία συζήτηση με τον Παντελή Ιορδανίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της ControlSystem, και τον Γιώργο Τσίκουλα, αντιπρόεδρο της ΕΔΕΒΕ

13:30 – 15:00 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

«Ψηφιακά σύνορα και η μάχη για τον έλεγχο των δεδομένων»

Στησυζήτησησυμμετέχουν:

Κωνσταντίνος Μερσινάς PhD, MSci, CISSP Associate Professor, Information Security Group, Royal Holloway, University of London, UK

Βασίλης Κοτίτσας, Post-Digital Strategist | EU Public Sector & Sovereign CloudAdvisor

Κωνσταντίνος Κουρμούσης, Senior Solutions Architect, Amazon Web Services –Greece

Βλάσσης Βλασσίου, Channel Partner Manager, Nexi Greece

Τη συζήτηση θα συντονίσει o κ. Δημήτρης Νταμτσιόπουλος, Co-Founder, Infology

15:00 – 16:30 Ινστιτούτο Ισότητας

«Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Διαδοχή και Ισότητα».

Συμμετέχουν:

Σαρασίδης Θεμιστοκλής, CEO FARCOM, Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΘ

Μωραϊτίδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΕ, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ, Πρόεδρος ΣΕΒΙΠΕΘ.

Γιορδαμλή Δήμητρα, PRISMAELECTRONICSSA

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Γιάννης Κίνιας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο

16:30 – 18:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MARKETING

Σύγχρονες Τάσεις του Marketing σήμερα

Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του Marketing στην Ελλάδα

Keynote ομιλία

Δρ. Γεωργία Σταυράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το 24ωρο ενός marketer

Ελένη Αμπατζίδου, ManagingDirector και συνιδιοκτήτρια της BLENDER SKG Επικοινωνίες Α.Ε.

Λεώνη Σιών, Σύμβουλος Branding, Marketing & Επικοινωνίας, ιδιοκτήτρια της εταιρείας AMBIGRAM

Θοδωρής Παπανέστορος Executive Director of Institutional Marketing & PK-12 Enrollment, ANATOLIA

Συντονίστρια: Εβίτα Γκαντίνα, Marketing & communications Strategy

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας marketer στον Τουρισμό και πως ανταπεξέρχεται

Νίκος Αυγερινός, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αριστοτέλη, Αναπληρωτής Δημάρχου

Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Γεν. Διευθύντρια Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Ρομπέρτο Ραφαήλ, Sales & Marketing Director TOR Hotel Group

Φαίη Ψυχοπούλου, Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της AceHospitalityΑdvisors

Συντονιστής: Τάσος Γούσιος, Alpha Marketing

Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με δήλωση

