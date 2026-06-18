Θαλασσινά: Πώς θα επηρεάσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν τις τιμές – Σε ποια περίπτωση θα μειωθούν και σε ποια θα αυξηθούν  

Δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσα κάποιες μεταβολές στις τιμές των θαλασσινών στη Βαρβάκειο Αγορά, ακόμη και μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς της Βαρβακείου Αγοράς, Γεράσιμος Μανταλβάνος στο enikonomia.gr, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι τιμές στα θαλασσινά προβλέπεται να παραμείνουν σταθερές στα σημερινά επίπεδα μέχρι το πέρας του καλοκαιριού ενδεχομένως έως και τον Σεπτέμβριο.

Διότι ακόμη και με την επίτευξη της συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να αναπροσαρμοστούν οι τιμές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, συμπληρώνει.

Και ξεκαθαρίζει πως, από τον Σεπτέμβριο και μετά όμως, είναι άγνωστο το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.

Οι τιμές

Σύμφωνα με τον Μανταλβάνο, οι τιμές στα θαλασσινά στη Βαρβάκειο Αγορά παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του Αγίου Πνεύματος. Όπως αναφέρει, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς της Βαρβακείου Αγοράς:

Καλάμαρι : Η τιμή πώλησής του αρχίζει από 9,98 ευρώ

Η τιμή πώλησής του αρχίζει από 9,98 ευρώ Θράψαλο μεγάλο 400-600: Πωλείται από 7,98 ευρώ

Πωλείται από 7,98 ευρώ Γαρίδα κόκκινη v 1 : Κοστίζει 12,98 ευρώ

: Κοστίζει 12,98 ευρώ Γαρίδα vanamei : Η τιμή πώλησής της είναι 8,98 ευρώ

Η τιμή πώλησής της είναι 8,98 ευρώ Χταπόδι κατεψυγμένο 1,5 – 2: Πωλείται από 13,98 ευρώ

Πωλείται από 13,98 ευρώ Χταπόδι φρέσκο 1-2: Η τιμή πώλησής του αρχίζει από 16,98 ευρώ

Η τιμή πώλησής του αρχίζει από 16,98 ευρώ Σουπιά φρέσκια: Κοστίζει από 10,98 ευρώ

Κοστίζει από 10,98 ευρώ Μύδια φρέσκα: Πωλούνται από 5,98 ευρώ

Πωλούνται από 5,98 ευρώ Πλοκάμια θράψαλο: Η τιμή πώλησής του αρχίζει από 7,98 ευρώ

Θαλασσινά: Σε ποια περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές και σε ποια θα μειωθούν

Παράγοντας της αγοράς αναφέρει στο enikonomia.gr πως, οι τιμές των θαλασσινών μπορεί να αυξηθούν κατά 5% με 10% τον Αύγουστο, εάν υπάρξει ζήτηση ή έλλειψη και μετά όμως θα επανέλθουν στα αρχικά επίπεδα

Αλλά προς το παρόν, δεν υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση στα θαλασσινά και ο τουρισμός είναι λίγο πιεσμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζει ο ίδιος παράγοντας.

Επίσης αναφέρει, σε ποια περίπτωση μπορούν να μειωθούν οι τιμές κατά 15% με 20% στα θαλασσινά. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να φτάσουν στα επίπεδα προ πολέμου οι τιμές, στα μεταφορικά κόστη, στα logistics, στην αμόλυβδη βενζίνη, αλλά θα εξαρτηθεί και από το περιεχόμενο της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή και από μια σειρά από άλλους παράγοντες, τονίζει.