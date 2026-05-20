Θαλασσινά: Σε ποια είδη αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές

Αυξήσεις της τάξεως του 5% με 6% αναμένεται να καταγραφούν από την περίοδο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου-1η Ιουνίου) με αρχές του επόμενου μήνα στις τιμές ορισμένων φρέσκων θαλασσινά στην Βαρβάκειο Αγορά, λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου, της υψηλότερης ζήτησης αλλά και εν μέρη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποια από αυτά φαίνεται πως θα είναι τα καλαμάρια (μικρά), τα χταπόδια, οι γαρίδες και οι σουπιές των οποίων οι τιμές εκτιμάται πως θα «τσιμπήσουν» κατά 1 ευρώ με 2 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στα κατεψυγμένα θαλασσινά, λόγω του ότι υπάρχει σταθερό απόθεμα στην αγορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της Βαρβακείου Αγοράς στο enikonomia.gr.

Αλλά μπορεί να ανέβουν ελαφρώς οι τιμές στα κατεψυγμένα καλαμάρια, επειδή υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία της αλλοίωσης, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι τιμές

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ιχθυαγοράς της Βαρβακείου Αγοράς, Γεράσιμος Μανταλβάνος μιλά στο enikonomia.gr για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των θαλασσινών. Ειδικότερα:

Σήμερα η τιμή πώλησης τους είναι από 7 ευρώ έως και 9 ευρώ το κιλό από 9 ευρώ με 10 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλαμαράκια φρέσκα: Σήμερα πωλούνται από 17 ευρώ έως και 18 ευρώ το κιλό και 30 Μαΐου με αρχές του επόμενου μήνα υπολογίζεται πως θα ανέβουν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα γύρω στα 20 ευρώτο κιλό.

Θράψαλα: Σήμερα οι τιμές τους κινούνται στα ίδια επίπεδα προ πολέμου, δηλαδή στα 7 ευρώ το κιλό.

Σήμερα οι τιμές τους κινούνται στα ίδια επίπεδα προ πολέμου, δηλαδή στα 7 ευρώ το κιλό. Χταπόδια φρέσκα: Σήμερα κοστίζουν από 17 ευρώ μέχρι 20 ευρώ αναλόγως το μέγεθος τους. Στα ίδια επίπεδα κινούνταν οι τιμές και προ πολέμου, ωστόσο αρχές Ιουνίου φαίνεται πως θα « τσιμπήσουν » κατά 1 ευρώ, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τη ζήτηση τους.

Χταπόδια κατεψυγμένα: Οι τιμές στα μικρά μεγέθη χταποδιών κινούνται από 10 ευρώ έως και 11 ευρώ το κιλό και στα μεγάλα 14 ευρώ με 15 ευρώ το κιλό. Οι τιμές σε σχέση με την περίοδο προ πολέμου δεν έχουν αλλάξει.

Σαρδέλα φρέσκια: Σήμερα κοστίζει από 3 ευρώ έως και 5 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος της .Ενώ προ πολέμου πωλούνταν 2 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της σαρδέλας.

Σαρδέλα κατεψυγμένη (καθαρισμένη): Σήμερα πουλιέται στα 4 ευρώ με 5 ευρώ το κιλό από 7 ευρώ με 8 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Γαριδάκι ψιλό: Σήμερα η τιμή πώλησης του διαμορφώνεται στα 3 ευρώ με 4 ευρώ το κιλό. Υπάρχει όμως ένα μικρό ενδεχόμενο ορισμένα καταστήματα της Βαρβακείου Αγοράς να τα πουλήσουν το καλοκαίρι ακόμη και 5 ευρώ.

Γαρίδα φρέσκια ελληνική κανονικού μεγέθους: Σήμερα κοστίζει στα 30 ευρώ το κιλό και μπορεί να αυξηθεί 1 ευρώ με 2 ευρώ το καλοκαίρι.

Κατεψυγμένη ελληνική γαρίδα κανονικού μεγέθους: Σήμερα πουλιέται στα 7 ευρώ το κιλό από 9 ευρώ κιλό που πωλούνταν προ πολέμου.

Γαύρος ελληνικός: Σήμερα η τιμή πώλησης του ψιλού γαύρου είναι στο1,50 ευρώ το κιλό και του χοντρού. είναι στα 4 ευρώ με 5 ευρώ κιλό. Στα ίδια επίπεδα κινούνταν και οι τιμές πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μύδια φρέσκα ελληνικά: Οι τιμές πώλησης τους έχουν παραμείνει σταθερά στα 6 ευρώ το κιλό, όσο δηλαδή ήταν και πέρυσι.

Σουπιές φρέσκιες: Σήμερα κοστίζουν γύρω στα 12 ευρώ με 13 ευρώ το κιλό, όσο πωλούνταν και πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η τιμή τους μπορεί να αυξηθεί αρχές Ιουνίου κατά 1 ευρώ.

Σουπιές κατεψυγμένες: Σήμερα πωλούνται στα 9 ευρώ το κιλό, όσο κόστιζαν και προ πολέμου.

Επίσης ο κ. Μανταλβάνος τονίζει πως, προς το παρόν υπάρχει επάρκεια σε όλα θαλασσινά, λόγω του ότι δεν υπάρχει δουλειά όπως είχε τα προηγούμενα τελευταία χρόνια.