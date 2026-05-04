Θεοδωρικάκος: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια – Δική μας επιλογή το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

Για το καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο, βάζοντας τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν στην καταναλωτική πίστη, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» και συνέχισε λέγοντας πως «η λογική της νομοθέτησης κατ’ εφαρμογήν – αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες – δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως με το νομοσχέδιο:

Μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα.

Μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών.

Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες.

Δίνεται το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο.

Μπαίνει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως «όλα αυτά θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά. Δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους έναντι άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν είναι δική της νομοθέτηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «αυτό έχει σχέση με τη γενικότερη κατάσταση μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου μέχρι τις κάλπες σε έναν χρόνο. Η αντιπολίτευση έχει την “ελευθερία” να λέει ό,τι θέλει για να πλήξει την κυβέρνηση με ψέματα, συκοφαντίες, ανακρίβειες. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που προβλέπουν ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο ως τον Νοέμβριο του 2026. Το ακριβές περιεχόμενο όμως της νομοθέτησης είναι ευθύνη της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, το ποσοστό της προσαύξησης 30% έως 50% δεν το προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία, η κάθε χώρα αποφασίζει ό,τι θέλει. Εμείς μελετήσαμε την κατάσταση, είδαμε τι κάνουν άλλες χώρες και είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε το όριο 30% έως 50%. Θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση ύστερα από σχετική εισήγηση και συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αντιπολίτευση δεν το λέει αυτό. Και οι μισές αλήθειες σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καραμπινάτα ψέματα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε πως «αυτές οι ρυθμίσεις που τις εφαρμόζουμε με τον πιο θετικό τρόπο, θα πρέπει – και ελπίζω – να τις ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να μην κρυφτούν πίσω από προφάσεις. Αντί να πουν ότι είναι σωστές πολιτικές, λένε ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το περιεχόμενο είναι δική μας επιλογή. Ας απαντήσουν: συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτή την επιλογή;».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως «γι’ αυτή την υπόθεση όπως και για όλες τις υπόλοιπες, έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και θα λάμψει η αλήθεια. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένα, είναι ένα σκάνδαλο, διότι για πολλά χρόνια πολλοί έπαιρναν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Πρέπει να τους βρει η δικαιοσύνη, να επιστρέψουν πίσω τα λεφτά στα δημόσια ταμεία και όσοι έχουν κάνει παραπτώματα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Αυτό είναι όμως διαφορετικό απ’ αυτό που διερευνώνται οι βουλευτές μας. Δεν βλέπω – κατά την άποψή μου – ότι έχουν διαπράξει αδικήματα, ούτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Είμαι σίγουρος ότι είναι όλοι τους αθώοι».

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η εξίσωση των Simpsons που «διαψεύδει» έναν από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς της ιστορίας Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σταματάμε με τη βία τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες μας στα Στενά του Ορμούζ» Βανδάλισαν Λύκειο στην Αργυρούπολη: Προσβλητικά συνθήματα, σκόνη από τους πυροσβεστήρες στο πάτωμα και σκορπισμένα φαγητά – Δείτε εικόνες από τις ζημιές Μητσοτάκης: Η συνάντηση με τον Κουμπίλιους – «Η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό»

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Θα υπάρξουν μεταβολές στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι άγνωστο πρόσωπο, έχει την ιστορία του και το γεγονός ότι κάνει νέο κόμμα αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα θα βρει νέους ανθρώπους για καινούργια τροχιά. Στη δική μου αντίληψη, θα δώσει σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για την 2η θέση».

Για την κα Καρυστιανού τόνισε πως απολάμβανε μεγάλη δημοφιλία, όχι ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως μια γυναίκα που είχε την δεδομένη συμπαράσταση όλων, έχοντας χάσει τον πιο αγαπημένο της άνθρωπο, το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών. «Άλλο πράγμα όμως η πολιτική και το πώς θα υποδεχθεί το νέο της εγχείρημα η κοινωνία. Οι πρώτες απόψεις της δεν έχουν αντιμετωπιστεί θετικά ως τώρα, γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν θα έχει κάποια σοβαρή επίδραση στο πολιτικό σκηνικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε πως «είναι ένα μεγάλο λαϊκό που ενώνει τους Έλληνες. Αυτή η παράταξη έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις κρίσεις με σκληρή δουλειά και υπευθυνότητα. Δίνουμε μεγάλη μάχη και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Εμείς οφείλουμε να συνθέτουμε και να προχωράμε μπροστά όλοι μαζί με ενότητα».