Θερινές εκπτώσεις: «Πρεμιέρα» σήμερα με σαρωτικούς ελέγχους για τις πλασματικές μειώσεις τιμών

«Πρεμιέρα» κάνουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, μετά από μια μακρά περίοδο όπου βλέπουν τα ταμεία τους μισοάδεια.

Θερινές εκπτώσεις: Κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου – Πόσο θα διαρκέσουν και τι ισχύει για τις τιμές

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή, μπαράζ ελέγχων αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτές τις ημέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη «μάχη» για να περιορισθούν οι πλασματικές εκπτώσεις.

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Ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης

Εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και τη αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ο εμπορικός κόσμος προσδοκά την ενίσχυση της υποτονικής αγοραστικής κίνησης που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς αλλά και ώθηση από τον τουρισμό ειδικά στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, όπως σε κάθε εκπτωτική περίοδο αναμένεται να κινηθούν κυρίως προς προϊόντα που τους είναι απαραίτητα πραγματοποιώντας εκτεταμένη έρευνα αγοράς προτού προχωρήσουν στις τελικά ψώνια τους.

Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ».

Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών».

Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους.

Προσδοκίες για την φετινή εκπτωτική περίοδο

Οι προσδοκίες για την πορεία της φετινής εκπτωτικής περιόδου συνοδεύονται από έντονο προβληματισμό, καθώς η ψυχολογία των καταναλωτών εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά.

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Ιούνιο αποτυπώνει με σαφήνεια το κλίμα. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -52,8 μονάδες έναντι -52,2 τον Μάιο, διατηρώντας την Ελλάδα στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια επίδοση σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (-17 μονάδες) και της Ευρωζώνης (-17,7 μονάδες), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιφύλαξη τις οικονομικές τους προοπτικές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο τρίτα των νοικοκυριών εκτιμούν πως η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ αντίστοιχο ποσοστό προβλέπει νέα επιδείνωση και κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες. Παράλληλα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις καταναλωτές εμφανίζονται απαισιόδοξοι και για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι σκοπεύουν να περιορίσουν τις μεγάλες αγορές τους το επόμενο διάστημα, ενώ σχεδόν οκτώ στους δέκα αναμένουν συνέχιση των ανατιμήσεων. Η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, καθώς περίπου το 66% των νοικοκυριών θεωρεί ότι είναι δύσκολο να προβλέψει τη μελλοντική οικονομική του κατάσταση.