Θεσσαλονίκη: Σήμερα η σύσκεψη του Δήμου με τη διοίκηση της Ryanair για το «μέλλον» της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη οι αναφορές ότι η Ryanair ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εξέλιξη συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία ζητά αύξηση στα τέλη 15%.

Για την ώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα, τα οποία ωστόσο θορύβησαν τους φορείς της πόλης καθώς πρόκειται για 33 πτήσεις ημερησίως λίγο πριν τους καλοκαιρινούς μήνες και την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Τη Δευτέρα (4/5), υπήρξε μία σύσκεψη στο δημαρχείο ανάμεσα στον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη και την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου. Αποφάσισαν σε πρώτη φάση να έρθουν σε επαφή με στελέχη της Ryanair, κάτι, που θα γίνει σήμερα (5/5) στις 16:00.

Η Ryanair αυτή τη στιγμή συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη -με ιδιαίτερη, μάλιστα, έμφαση σε Γερμανία (έξι πόλεις) και Ιταλία (πέντε πόλεις). Στη βάση που διατηρεί η Ryanair από το 2014 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σταθμεύουν τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 NG/MAX, 189 και 197 θέσεων, ενώ απασχολούνται πάνω από 200 άτομα. Ακούγεται δε πως εντός της εβδομάδας στελέχη της ιρλανδικής εταιρείας θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να ενημερώσουν για τις εξελίξεις τους εργαζόμενους.

Η Ryanair έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις στο πρόσφατο παρελθόν εντός Ελλάδος, στις περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κω. Στο εξωτερικό, προ λίγων ημερών, ανακοίνωσε πως από τον Οκτώβριο θα κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά περίπου 50% τις πτήσεις της, μεταφέροντας τα επτά αεροσκάφη της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Σύμφωνα με την εταιρεία η απόφαση συνδέεται με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, καθώς τα τέλη και οι επιβαρύνσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.