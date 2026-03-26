Θρίλερ στη Wall Street: Μυστηριώδεις traders μπορεί να κέρδισαν μέχρι και 50 εκατ. δολάρια από μία ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν

Αδιευκρίνιστο παραμένει το ποιος κρύβεται πίσω από τα «χειρουργικής ακρίβειας» στοιχήματα της περασμένης Δευτέρας σε μετοχές και πετρέλαιο, τα οποία τοποθετήθηκαν μόλις λίγα λεπτά πριν ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει σήμα για παύση των επιθέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες της οικονομικής στήλης On The Money, της NY Post, τα κέρδη από αυτή την κίνηση υπολογίζονται μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι traders της Wall Street αναμένουν να υπάρξει ενδελεχής έλεγχος από τις ρυθμιστικές αρχές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή μια ώρα που παραδοσιακά επικρατεί ηρεμία στις αγορές.

Πετρέλαιο και μετοχές

Σχεδόν 7.200 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) άλλαξαν χέρια, με την αξία τους να αγγίζει τα 760 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον έμπειρο commodities trader Mike Khouw.

Περίπου την ίδια ώρα, όπως είπε, πήρε «φωτιά» η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 – συνολικά 6.000 συμβόλαια με υποκείμενη ή «ονομαστική» αξία που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, ήρθε η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social στις 7:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), στην οποία έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε «βουτιά» στις τιμές του αργού πετρελαίου κατά 10% έως 15% μέσα στα επόμενα λεπτά, ενώ οι μετοχές, αντίθετα, έκαναν άλμα 4%.

Δεν ήταν μόνο το timing των στοιχημάτων, αλλά και το τεράστιο μέγεθός τους που προκάλεσε αμέσως υποψίες στη Wall Street. «Ο κόσμος είχε φρικάρει τελείως», δήλωσε ο Khouw στο On The Money. «Όλοι μας έχουμε “φάει τα μούτρα μας” στην αγορά κατά καιρούς, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι traders εξοργίζονται, καθώς δεν υπήρχε καμία απολύτως είδηση που να προμηνύει την ανάρτηση του Τραμπ».

Πώς 15 λεπτά δουλειάς ίσως απέφεραν 50 εκατ. δολάρια σε άγνωστους επενδυτές

Ο Khouw αναφέρει ότι τόσο εκείνος και άλλοι commodities traders εμπορευμάτων πιστεύουν πως όποιος κρυβόταν πίσω από αυτή την αδιανόητα ευνοϊκή χρονική συγκυρία, αποκόμισε κέρδη μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν ξέρεις αν ήταν ένα άτομο, δύο ή πολλοί», είπε. «Αυτό που ξέρεις είναι ότι, αν πούλησαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ, έβγαλαν μια περιουσία. Καθόλου άσχημα για 15 λεπτά δουλειάς».

Ένας άλλος έμπειρος trader συνόψισε τις συναλλαγές με μία μόνο λέξη: «απάτη», αν και δεν υπάρχουν επίσημες αποδείξεις για εσωτερική πληροφόρηση.

«Όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται στις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών για οικονομικό όφελος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Kush Desai. «Ωστόσο, οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδείξεις είναι αβάσιμος και αποτελεί ανεύθυνη δημοσιογραφία».

Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, David Warrington, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιχειρηματικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συνταγματικά του καθήκοντα.

Το σενάριο του αλγόριθμου

Επίσης, είναι πολύ πιθανό – σύμφωνα με άλλο αναλυτή – πίσω από αυτή την κίνηση να βρίσκεται κάποιο νόμιμο λογισμικό ανάλυσης αγοράς και όχι η εσωτερική γνώση του tweet του Τραμπ.

«Οι αλγόριθμοι συναλλαγών αναζητούν μοτίβα και ίσως υπήρχε κάτι που υποδείκνυε ότι θα προέκυπταν θετικά νέα για το Ιράν», εκτίμησε ο Khouw.

Την Παρασκευή, οι traders είχαν παρατηρήσει μια μεγάλη κίνηση στην αγορά futures του S&P 500 κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής ημέρας στην αγορά, γεγονός που υποδήλωνε ότι κάποιος στοιχημάτιζε σε καλά νέα την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Khouw ανέφερε ότι μπορεί να υπήρχαν τεχνικοί παράγοντες πίσω από την αγορά των futures την Παρασκευή, όπως ο διακανονισμός θέσεων των traders λόγω της λήξης δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Ωστόσο, η κινητικότητα της Δευτέρας ήταν πολύ πιο «ασυνήθιστη», όπως τόνισε. «Συνέβη σε μια στιγμή που η αγορά απλώς δεν έχει τόσο μεγάλη ρευστότητα», εξήγησε ο Khouw, εννοώντας ότι οι συναλλαγές ξεχώρισαν λόγω του τέλειου timing τους, την ώρα που οι υπόλοιποι traders βρίσκονταν στο περιθώριο. «Και μόλις έγινε γνωστή η είδηση, οι τιμές πήραν φωτιά».

Ειδικοί ανέφεραν ότι είναι πιθανό οι συναλλαγές να έγιναν ως μέρος ενός «μωσαϊκού» πληροφοριών που συλλέχθηκαν από εντελώς νόμιμες πηγές, και κάτι επιπλέον –όπως για παράδειγμα μια αναφορά σε μια λιγότερο γνωστή ειδησεογραφική πηγή- να οδήγησε σε αυτή τη δραστηριότητα.

Εκπρόσωποι Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν προέβησαν σε σχόλια για το θέμα, ενώ εκπρόσωποι της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) δεν απάντησαν σε αίτημα της στήλης On The Money του NY POST για σχολιασμό, ενώ ούτε το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο (CME), όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, θέλησε να σχολιάσει τα παραπάνω.

Παρόλο που τα παράγωγα διαπραγματεύονται σε μέρη όπως το CME ανώνυμα, χωρίς τη δημοσιοποίηση των αντισυμβαλλομένων, η ταυτότητα των εμπλεκομένων μπορεί να εντοπιστεί από το CME και τους οίκους εκκαθάρισης.