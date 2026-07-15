Ιδιωτικό χρέος: Σε 3 δόσεις θα «τρέξουν» οι νέες ρυθμίσεις για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες – Αναλυτικός οδηγός

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να «τρέξει» η νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 μηνιαίες δόσεις και για τις οφειλές, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 20 Ιουνίου ενώ ήδη είναι διαθέσιμη για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Πώς μειώνεται η μηνιαία δόση στο μισό και τι ισχύει με τις νέες οφειλές

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023 θα μπορούν να τις ρυθμίσουν σε δόσεις και να τις αποπληρώσουν σε διάστημα 6 ετών.

Ληξιπρόθεσμα: Νέα χρέη 3,77 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο δημιούργησαν οι φορολογούμενοι προς το Δημόσιο

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ειδικότερα οι οφειλέτες έχουν στη διάθεσή τους τις εξής ρυθμίσεις για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους:

Ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης νεότερων οφειλών. Οι νεότερες οφειλές θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, ώστε όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να μη δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος χρεών αλλά μια βιώσιμη πορεία αποπληρωμής. Δυνητικά, η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.

Πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού – Στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο.

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Εξόφληση τουλάχιστον 25% της βασικής οφειλής

Ρύθμιση υπόλοιπων οφειλών

Δίνεται μια αφορά (άπαξ)

Διεύρυνση Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ

Ωφελούνται 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις

Ρύθμιση παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία