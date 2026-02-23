Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτές μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος και το Καπάνι για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής

Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει στο προσκήνιο τα θαλασσινά, καθώς οι καταναλωτές προμηθεύονται τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη παραμένουν ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι, ώστε οι πολίτες να ολοκληρώσουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά αυξήθηκε αισθητά την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να αγοράσουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα. Οι έμποροι διασφαλίζουν επάρκεια προϊόντων, ωστόσο οι τιμές καταγράφουν αύξηση 10% έως 15% σε σχέση με πέρυσι.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, ενώ τα θράψαλα και τα καλαμάρια διατίθενται από 8 ευρώ το κιλό. Οι τιμές στα μύδια αρχίζουν από 6 ευρώ, ενώ οι κατεψυγμένες σουπιές κυμαίνονται από 10 έως 12 ευρώ το κιλό. Το φρέσκο χταπόδι καταγράφει σημαντική άνοδο, καθώς η τιμή του διαμορφώνεται στα 22 έως 24 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι κυμαινόταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινά επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η Βαρβάκειος Αγορά, η οποία παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα, θα ολοκληρώσει τη λειτουργία της σήμερα περίπου στις 12:00. Το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 14:00, ώστε οι καταναλωτές που δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα να προμηθευτούν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.