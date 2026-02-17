Καθαρά Δευτέρα: Πού κυμαίνεται η τιμή της λαγάνας – Τιμές «φωτιά» στα θαλασσινά

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά θα κινηθεί φέτος η τιμή της λαγανάς στους φούρνους την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως τονίζει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια μιλώντας στο enikonomia.gr , η μέση τιμή μιας παραδοσιακής λαγάνας σε φούρνους της Θεσσαλονίκης που είναι στα 400 γραμμάρια κυμαίνεται από 2,30 ευρώ έως και 2,50 ευρώ το τεμάχιο, ενώ στηνΑθήνα η μέση τιμή της ανεβαίνει στα 3,20 ευρώ με 3,50 ευρώ καθώς το μέγεθος της είναι στα 700γραμμάρια με750 γραμμάρια.

Oι τιμές αυτές είναι ίδιες με τις περσινές, συμπληρώνει η κ. Κουκουμέρια.

Θαλασσινά: Σε ποια είναι αυξημένες οι τιμές και σε ποια μειωμένες

Ωστόσο διαφορετική φαίνεται πως είναι η εικόνα για τα θαλασσινά εδέσματα που συνοδεύουν ένα σαρακοστιανό τραπέζι τη Καθαρά Δευτέρα καθώς σε ορισμένα από αυτά οι τιμές είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι λόγω μεγαλύτερης ποικιλίας και σε κάποια άλλα αυξημένες εξαιτίας διάφορων παραγόντων, όπως επάρκεια, λειτουργικά έξοδα κλπ.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς Γεράσιμος Μανταλβάνος αναφέρει στο enikonomia.gr για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των θαλασσινών εδεσμάτων ενόψει της Καθαράς Δευτέρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μανταλβάνο:

Χταπόδι

Το φρέσκο χταπόδι κοστίζει φέτος από 14 ευρώ το κιλό μέχρι και 20 ευρώ το κιλό από 18 ευρώ μέχρι και 22 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι. Η τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του χταποδιού και την ποιότητα του. Φέτος έχει μεγαλώσει το εύρος της τιμής του χταποδιού σε σχέση με πέρυσι λόγω του ότι υπάρχει και ποικιλία και σε μεγέθη. Επίσης επισημαίνεται πως τα χταπόδια σε μεγαλύτερο μέγεθος είναι πιο δυσεύρετα για αυτό και οι τιμές τους είναι πιο ακριβές.

Τα κατεψυγμένα χταπόδια πωλούνται φέτος από 10 ευρώ το κιλό έως και 15 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος από 12 ευρώ έως 16 ευρώ που ήταν η τιμή τους πέρυσι. Φέτος υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στα χταπόδια σε σχέση με πέρυσι για αυτό και η τιμή τους είναι πιο ανταγωνιστική.

Γαρίδα

Η τιμή πώλησης της κόκκινης γαρίδας κατεψυγμένης της Αργεντινής είναι από 13 ευρώ έως και 14 ευρώ από 10 ευρώ έως και12 ευρώ το κιλό που κόστιζε πέρυσι. Η τιμή της είναι αυξημένη κατά 1 ευρώ με 2 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και αυτό διότι οι έμποροι αγοράζουν την γαρίδα πιο ακριβή σε σχέση με το περασμένο έτος και δεν μπορούν να αφομοιώσουν την ανατίμηση. Αυτή είναι η μοναδική αύξηση που γίνεται φέτος στα θαλασσινά στην Βαρβάκειο αγορά.

Γάμπαρη σκουρόχρωμη γαρίδα κατεψυγμένη: Φέτος πωλείται από 9 ευρώ έως και 10 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέγεθος από 10 ευρώ με 11 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή της. Στην τιμή της καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 1 ευρώ με 2 ευρώ.

Τα καλαμάρια

Τα ελληνικά φρέσκα καλαμάρια: Αυτά φέτος πωλούνται από 18 ευρώ έως και 22 ευρώ το κιλό από 20 ευρώ και άνω που κόστιζαν πέρυσι.

Τα κατεψυγμένα καλαμάρια κοστίζουν από 10 ευρώ μέχρι 18 ευρώ το κιλό αναλόγως το μέγεθος από 12 ευρώ μέχρι και 23 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή τους.

Τα θράψαλα

Τα θράψαλα του μισόκιλου και παραπάνω είτε είναι φρέσκα είτε κατεψυγμένα πωλούνται από 8 ευρώ, όπως και πέρυσι.

Το μικρό φρέσκο θραψαλάκι κοστίζει περίπου στα 5 ευρώ. Υπάρχει κάποια έλλειψη στο ντόπιο το θραψαλάκι το μικρό.

Σουπιά

Οι φρέσκιες/κατεψυγμένες σουπιές πωλούνται φέτος από 10 ευρώ έως 11 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος, ενώ πέρυσι κόστιζαν 12 ευρώ οι μικρές( 200γρμμάρια-300 γραμμάρια) και οι μεγάλες (800 γραμμαρίων).

Φρέσκα όστρακα

Οι τιμές στα φρέσκα όστρακα κινούνται στα περσινά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.

Φρέσκα κυδώνια και γυαλιστερές

Οι τιμές τους διαμορφώνονται φέτος περίπου στα 28 ευρώ το κιλό από 30 ευρώ που κόστιζαν πέρυσι. Καταγράφεται μια πτώση της τάξεως των 2 ευρώ. Ενώ πέρυσι τα μικρά κυδωνάκια γυαλιστερές κόστιζαν 25 ευρώ με 26 ευρώ.

Μύδια

Τα φρέσκα μύδια κοστίζουν όσο και πέρυσι δηλαδή στα 6 ευρώ.

Κατεψυγμένα μύδια ψίχα πωλούνται όσο και πέρυσι δηλαδή περίπου στα 7 ευρώ.

Πότε γίνονται προσφορές στα σαρακοστιανά

Επίσης ο κ. Μανταλβάνος αναφέρει πως εάν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 οι ιχθυοπώλες της Βαρβακείου Αγοράς έχουν απόθεμα από φρέσκα σαρακοστιανά και δεν τα έχουν πωλήσει μέχρι εκείνη την ημέρα, τότε ενδέχεται να μειώσουν τιμές και άνω του 50%, μπορεί και κάτω του κόστους καθώς τα φρέσκα θαλασσινά εδέσματα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.

Και ξεκαθαρίζει ότι οι τιμές στα θαλασσινά ακόμη μετά την Καθαρά Δευτέρα θα παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα για ολόκληρη την περίοδο της Σαρακοστής.

«Έχουμε δεσμευθεί ως Σωματείο πως οι τιμές στα θαλασσινά δεν θα ανέβουν για όλη τη Σαρακοστή καθώς έχουν συμπεριληφθεί όλα τα σαρακοστιανά (όπως γαρίδες, καλαμάρια, θράψαλα, χταπόδι κλπ) στο καλάθι της αγοράς την Σαρακοστή» τονίζει.