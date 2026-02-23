Καθαρά Δευτέρα 2026: Αυξημένη κίνηση στη Βαρβάκειο – Έως 30% ακριβότερα τα θαλασσινά, προσδοκίες για εκπτώσεις έως 50%

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά και στις μεγάλες αγορές της χώρας ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα τελευταία σαρακοστιανά ψώνια. Η ιχθυαγορά της Βαρβακείου παραμένει ανοιχτή από τις 9 το βράδυ της Κυριακής (22/2) έως το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά, με ορισμένες εξαιρέσεις και συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας.

Ακρίβεια έως 30% στα θαλασσινά – Συγκρατημένες αγορές

Οι καταναλωτές αναζητούν ποιότητα και καλές τιμές, ωστόσο η ακρίβεια καθορίζει τις επιλογές τους. Οι τιμές στα θαλασσινά εμφανίζονται αυξημένες έως και 30% σε σχέση με πέρσι, ενώ ο κόσμος συγκρίνει τιμές και περιορίζει τις αγορές του στα απολύτως απαραίτητα. «Και εμείς δύο είμαστε, εντάξει. Δεν είμαστε μεγάλο τραπέζι, δύο, έτσι», αναφέρει καταναλωτής, αποτυπώνοντας τη συγκρατημένη διάθεση της αγοράς.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να περιμένουν έως το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, καθώς, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ενδέχεται να υπάρξουν εκπτώσεις που θα φτάσουν έως και 50% σε ορισμένα αλιεύματα, ανάλογα με τα αποθέματα. «Άμα έχεις λεφτά, είναι φθηνές οι τιμές. Άμα δεν έχεις, πάντα είναι δύσκολο για όλο τον κόσμο», δηλώνει χαρακτηριστικά καταναλωτής.

Οι τιμές σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδι

Η ζήτηση επικεντρώνεται σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια, με τις τιμές να καταγράφουν αυξήσεις σε σύγκριση με το 2025. Η κατεψυγμένη γαρίδα πωλείται από 13 έως 14 ευρώ, έναντι 10 έως 12 ευρώ πέρσι. Τα φρέσκα καλαμάρια διατίθενται από 18 έως 22 ευρώ, έναντι 18 έως 20 ευρώ πέρσι. Το φρέσκο χταπόδι κοστίζει 21 ευρώ, από 18 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι ειδικοί δίνουν σαφείς οδηγίες για τη σωστή επιλογή των θαλασσινών. «Πρέπει να είναι πάντοτε κλειστά. Ανοιχτά όστρακα δεν αγοράζουμε για κανέναν λόγο. Αν κάποιο σημείο είναι ανοιχτό, όταν το αγγίξουμε θα πρέπει να κλείσει. Στα υπόλοιπα είδη, τα μαλάκια τα οποία διακινούνται στις θήκες, πρέπει να έχουν το χρώμα του ζώου και να μην είναι κόκκινο», επισημαίνουν.

Λαγάνα: Σταθερές τιμές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε ό,τι αφορά τη λαγάνα, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη η λαγάνα πωλείται από 2,30 έως 2,50 ευρώ, ενώ στην Αθήνα από 3,20 έως 3,50 ευρώ. Η γεμιστή λαγάνα κοστίζει περίπου 5 ευρώ. «Ήταν τσιμπημένα. Τι να κάνουμε. Όσο μπορούμε παίρνουμε», αναφέρει καταναλωτής.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Καπάνι Θεσσαλονίκης, όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη από το πρωί. Οι πολίτες προμηθεύονται θαλασσινά, ταραμοσαλάτες και χαλβά, ενώ οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα γιορτάσουν στο σπίτι μαζί με συγγενείς και φίλους, καθώς το κόστος εξόδου θεωρείται υψηλό.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο BBC: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Έκκληση για πίεση σε Ρωσία και μήνυμα για τα σύνορα του 1991 Ορφέας Αυγουστίδης: «Οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί, αλλά όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο» Κλαούντια Σέινμπαουμ: Η πρόεδρος του Μεξικού απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά τη δολοφονία «Ελ Μέντσο» Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (23/2)

Πόσο κοστίζει το σαρακοστιανό τραπέζι

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, ένα σαρακοστιανό τραπέζι για έξι άτομα στο σπίτι, που περιλαμβάνει χταπόδι, καλαμαράκια, ταραμά, πατάτες, λαγάνα, ντολμαδάκια, ένα κιλό ελιές και ένα κιλό χαλβά, κοστίζει περίπου 110 ευρώ. Το αντίστοιχο γεύμα σε ταβέρνα ανέρχεται στα 150 ευρώ, δηλαδή περίπου 35% ακριβότερα.