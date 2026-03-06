Κατάρ: «Στερεύει» η ενέργεια στον Κόλπο με την κρίση στη Μέση Ανατολή – Προειδοποίηση για πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι

Σε μια δραματική προειδοποίηση που κλονίζει τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας προχώρησε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, υπογραμμίζοντας ότι εάν η σύγκρουση στο Ιράν συνεχιστεί, όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα αναγκαστούν να διακόψουν τις εξαγωγές τους μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Καάμπι προέβλεψε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν στα 150 δολάρια το βαρέλι σε μόλις δύο με τρεις εβδομάδες, εφόσον παραμείνει αδύνατη η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα This is Money, οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αναταραχή στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν άλμα 2%, αγγίζοντας τα 87 δολάρια το βαρέλι – το υψηλότερο των τελευταίων 20 μηνών.

Κατάσταση ανωτέρας βίας και παγκόσμιοι κλυδωνισμοί

Το Κατάρ, η παραγωγή του οποίου καλύπτει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχει ήδη αναστείλει τη δραστηριότητά του από τη Δευτέρα, μετά τα συνεχή πλήγματα της Τεχεράνης ως αντίποινα στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Καταριανός υπουργός ήταν ξεκάθαρος για το τι μέλλει γενέσθαι στην ευρύτερη περιοχή: «Αναμένουμε ότι όποιος δεν έχει κηρύξει ακόμη κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure), θα το πράξει μέσα στις επόμενες ημέρες εάν η κατάσταση συνεχιστεί. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα αναγκαστούν να επικαλεστούν force majeure».

Ο Καάμπι, ο οποίος ηγείται επίσης της κρατικής QatarEnergy, τόνισε ότι ακόμη και σε περίπτωση άμεσου τερματισμού του πολέμου, θα απαιτηθούν «εβδομάδες έως και μήνες» για να επανέλθει το Κατάρ στον κανονικό κύκλο παραδόσεων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το εμβληματικό έργο επέκτασης North Field, που ήταν προγραμματισμένο για τα μέσα του 2026, θα υποστεί αναπόφευκτες καθυστερήσεις.

Η «αλυσιδωτή αντίδραση» στην παγκόσμια αγορά

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης αναμένεται να είναι καταστροφικές για το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Πέρα από την εκτόξευση του πετρελαίου, ο υπουργός προέβλεψε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU.

«Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Οι τιμές ενέργειας για όλους θα αυξηθούν. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα προκληθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν την αγορά», προειδοποίησε.