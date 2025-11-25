Καταβάλλεται σήμερα η ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους – Την Παρασκευή η επιστροφή ενοικίου

Δύο σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους 590 εκατομμυρίων ευρώ, καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Πρόκειται για τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για την επιστροφή ενός ενοικίου κύριας ή φοιτητικής κατοικίας που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώτη φάση αφορά τη χορήγηση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης πολιτικής αύξησης των εισοδημάτων, που θα συνεχιστεί από τον Ιανουάριο, μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις στις συντάξεις.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 250 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών:

με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους,

για άγαμους ή χήρους και έως για έγγαμους, με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους ή 300.000 ευρώ για έγγαμους,

για άγαμους ή για έγγαμους, χωρίς περιορισμό ηλικίας για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ) ,

, ενώ το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια που πληρούν και οι δύο τα κριτήρια.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σήμερα θα ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να δουν αν δικαιούνται την ενίσχυση.

Επιστροφή ενός ενοικίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Η επιστροφή αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία και εντάσσεται στη μόνιμη κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που νοικιάζουν κατοικία, θα δουν και τις δύο ενισχύσεις να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Μέτρα για αύξηση εισοδημάτων και στήριξη των πιο ευάλωτων

Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενισχύσεις για τους ένστολους, καθώς και νέα προγράμματα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις, ενώ όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% εκείνης που θα δοθεί σε όσους δεν έχουν.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Θέλουμε μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους. Η οικονομία μας αναπτύσσεται και αυτή η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους. Αυτές οι ενισχύσεις είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις».