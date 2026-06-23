Κατατίθεται σήμερα η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη: Τι θα περιλαμβάνει – Πιερρακάκης: «Στόχος μας να δίνουμε ανάσα στους πολίτες»

«Η τροπολογία με την ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη βρίσκεται ήδη στην Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης και θα κατατεθεί σήμερα στην Βουλή» ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς, κατά την έναρξη της δεύτερης ανάγνωση του σχεδίου νόμου «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» που συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αύριο εισάγεται στην ολομέλεια.

Ο κ. Πετραλιάς ενημέρωσε την Επιτροπή ότι «η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου, προβλέπει ότι η καταβολή των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης. Εδώ υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας για το κατά πόσο ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης θα έτρεχε από την αρχή της ρύθμισης ή μόνο επί 30 ημερών που διαρκεί η δόση». Ο υφυπουργός είπε ότι «με την τροπολογία ξεκαθαρίζουμε -με βάση όπως αντιλαμβανόμαστε από το συνολικό σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, ότι αυτό που επιδιώκεται, η πιο ευνοϊκή ρύθμιση- ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης θα είναι επί των 30 ημερών». Συνεπώς η διάταξη του άρθρου, ανέφερε ο κ. Πετραλιάς, «θα προβλέπει ότι για ενεργές ρυθμίσεις, από 5 Ιουνίου 2026, η κάθε μηνιαία δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο θα περιλαμβάνει μέρος του κεφαλαίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί, και τον τόκο που αντιστοιχεί από την προηγούμενη έως την καταβολή της επόμενης δόσης. Ειδικά και για την πρώτη δόση, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη, υπολογίζεται η περίοδος τοκοφορίας των 30 ημερών, άρα, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πλέον θα πληρώνουν μόνο τον ελάχιστο τόκο που αντιστοιχεί στην μηνιαία δόση».

Το δεύτερο, που ρυθμίζεται με την τροπολογία, είπε ο κ. Πετραλιάς, είναι σχετικά με τα αναδρομικά υπερβάλλοντα ποσά που έχουν καταβληθεί. Η ρύθμιση θα αναφέρει ότι «για ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν περατωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αφού έχουν καταβληθεί υπερβάλλοντα ποσά από τον χρόνο έναρξη της ρύθμισης όπως αυτός προβλέπεται στην δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση που η ρύθμιση έχει μεταρρυθμιστεί με δικαστική απόφαση από τον χρόνο έναρξη καταβολών της μεταρρύθμισης, τότε η διαφορά του συνολικού ποσού που έπρεπε να καταβληθεί και αυτού που καταβλήθηκε για την ανωτέρω χρονική περίοδο, θα αφαιρείται από τις τελευταίες, κατά χρονολογικά σειρά, δόσεις προς καταβολή, απομειώνοντας τον συνολικό αριθμό των εναπομενουσών προς καταβολή δόσεων. Η διαφορά, των τόκων που καταβλήθηκαν και αυτών που έπρεπε να καταβληθούν, δυνάμει άλλων μορφών τοκοφορίας, εκλαμβάνεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και απομειώνει το υπόλοιπο της οφειλής, όπως έχει δημιουργηθεί από τον χρόνο έναρξης του παρόντος». Άρα, είπε ο κ. Πετραλιάς, «αυτό που λέμε είναι ότι τα υπερβάλλοντα ποσά που έδωσε ένας δανειολήπτης, θα θεωρείται αποπληρωμή κεφαλαίου και συνεπώς από εδώ και πέρα θα πληρώσει λιγότερες δόσεις».

Το τρίτο σημείο της τροπολογίας, είπε ο υφυπουργός, αφορά τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την περίοδο πριν μεταφερθούν τα δάνεια αυτά στον ΗΡΑΚΛΗ. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδίδουν αυτά τα ποσά στον ΗΡΑΚΛΗ. Για τις επιπτώσεις της τροπολογίας στον ΗΡΑΚΛΗ, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι «από τη μείωση της μηνιαίας δόσης, εκτιμάται μια μείωση των μελλοντικών ταμειακών εισροών του ΗΡΑΚΛΗ κατά την επόμενη 20ετία, περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, άρα 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον υπολογίζονται γύρω στα 200 εκατ. ευρώ τα αναδρομικά τα οποία θα τα επιβαρυνθεί ο ΗΡΑΚΛΗΣ στο τέλος, σε περίπου 15 χρόνια, καθώς δεν θα εισπράττει τότε δόσεις».

Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι οι περισσότερες αποφάσεις του νόμου Κατσέλη βγήκαν την περίοδο 2018-2023. «Οι τιτλοποιήσεις του ΗΡΑΚΛΗ έγιναν το 2021-2023. Για το διάστημα πριν την μεταβίβαση των δανείων στον ΗΡΑΚΛΗ, τα υπερβάλλοντα αυτά έσοδα τα εισέπρατταν οι τράπεζες. Άρα αυτό το υπερβάλλον ποσό που εισέπραξαν οι τράπεζες θα το αποδώσουν τώρα στον ΗΡΑΚΛΗ. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχει μηδενική επίδραση στον ΗΡΑΚΛΗ και μετά η επίδραση η οποία θα υπάρξει είναι αυτή της μειωμένης δόσης».

Ο κ. Πετραλιάς υπογράμμισε ότι «το Δημόσιο θα πληρώσει μόνο εάν καταπέσει κάποια εγγύηση. Άρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει κάποια επίπτωση από την ρύθμιση αυτή για το Δημόσιο, απλά μειώνονται οι επόμενες μελλοντικές ροές μετά την 5ετία και την 15ετία, του ΗΡΑΚΛΗ».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στην τροπολογία θα υπάρχει άρθρο όπου θα «αποσαφηνίζεται ότι για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει βάσει του εξωδικαστικού θα ισχύουν οι όροι που έχουν υπογραφεί μεταξύ του δανειολήπτη και εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς εάν είχαμε επέκταση αυτής της ρύθμισης που γίνεται τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αυτό θα επέφερε πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και τον ΗΡΑΚΛΗ, ύψους 1 δισ. ευρώ».

Η αντιπολίτευση

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, αναφορικά με τον ΗΡΑΚΛΗ είπε ποια είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης για την πορεία εξυπηρέτησης των δανείων και τις καταπτώσεις εγγυήσεων και κατά πόσο θα βελτιώσει η τροπολογία αυτή την αποπληρωμή των δανείων.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ρώτησε εάν η τροπολογία θα έχει εφαρμογή και σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη που έχουν χαθεί.

Ο αγορητής της «Νίκης», Ανδρέας Βορύλλας, έθεσε το ερώτημα εάν η Τράπεζα της Ελλάδας ως εποπτεύουσα αρχή θα εκδώσει σαφείς οδηγίες εφαρμογής της τροπολογίας.

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ρώτησε εάν με τα αναδρομικά που θα καταβληθούν, τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από το συνολικό κεφάλαιο, γιατί τότε, είπε, θα πρέπει να συνυπολογιστούν συνολικά οι τόκοι. Επίσης, ρώτησε γιατί δεν δίνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειό τους σε όλη την περίοδο και όχι να αφαιρεθούν οι δόσεις κάποιων μηνών από το τέλος.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, ζήτησε από τον υφυπουργό να αναφέρει εάν έχει υπάρξει κάποια μελέτη για την επίπτωση των ρυθμίσεων της τροπολογίας στις τιτλοποιήσεις του ΗΡΑΚΛΗ και στις κρατικές εγγυήσεις που τις συνοδεύουν. Ποιο είναι το κόστος για το Δημόσιο και ποιο κόστος θα πληρώσουν οι τράπεζες, οι επενδυτές και οι services.

Ο υφυπουργός απάντησε ότι ο δανειολήπτης δεν χάνει την δυνατότητα που έχει να πάει και να προεξοφλήσει το δάνειο που έχει. Για το πώς θα λειτουργήσουν οι ρυθμίσεις της τροπολογίας, ανέφερε ο υφυπουργός, έχουμε δώσει αναλυτικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στην περίπτωση του οφειλέτη για τον οποίον εκδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτός είχε 144.500 ευρώ υπόλοιπο δανείου, η δόση που πλήρωνε ήταν στα 731 ευρώ για 300 μήνες. Με την νέα μέθοδο υπολογισμού της τροπολογίας η δόση του 482 ευρώ σταθερό χρεολύσιο και 1 ευρώ μόνο τόκος. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν έχουμε τόκους, από εκεί που πλήρωνε σε όλο το μήκος των 300 μηνών της αποπληρωμής του δανείου ένα ποσό 74.000 ευρώ τόκους θα καταβάλει μόνο συνολικά 300 ευρώ τόκους. Επίσης, αυτά τα 7.500 ευρώ που έχουν καταβληθεί επιπλέον κατά το εξάμηνο αφαιρούνται από το κεφάλαιο και αντί να χρωστάει 130.000 ευρώ, οφείλει 123.000 ευρώ και οι απομένουσες δόσεις, αντί 270 μένουν 225 δόσεις. Αυτή, η απομείωση από το τέλος των δόσεων, είπε ο υφυπουργός, είναι η συνήθης τραπεζική πρακτική για οποιαδήποτε μερική αποπληρωμή και είναι δίκαιη η λύση.

Σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη που έχουν χαθεί, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι για να χαθούν σημαίνει ότι ο δανειολήπτης για τρείς μήνες δεν πλήρωνε καθόλου. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι το 70% που χάθηκε η ρύθμισή τους δεν πλήρωνε καθόλου. Άρα εδώ δεν τίθεται το θέμα επιστροφής κάποιου ποσού. Ένα 30% έχει κάνει μερική πληρωμή. Όσοι εξ αυτών του 30% πλήρωναν έστω το κεφάλαιο ή μερικώς το εξυπηρετούσαν, οι services δεν κατέπιπταν την ρύθμισή τους, άρα δεν έχει χαθεί η ρύθμισή τους.

Για την χρηματοροή των επιπτώσεων στον ΗΡΑΚΛΗ, είπε ότι στα 20 πρώτα χρόνια θα εισπράξει 500 εκατ. ευρώ λιγότερα από την μείωση των τόκων, 200 εκατ. ευρώ αφορά τα αναδρομικά που θα έρθουν μετά από 15 χρόνια, συν όμως 100 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει σήμερα από τις τράπεζες ο ΗΡΑΚΛΗΣ. Επισήμανε ότι το οπισθοβαρές της μηχανικής της ρύθμισης είναι θετικό ως προς τις τυχόν για το δημόσιο επιπτώσεις από οποιαδήποτε μελλοντική κατάπτωση εγγυήσεων. Τα πρώτα πέντε χρόνια δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση για τον ΗΡΑΚΛΗ.

Το σχέδιο αυτό της τροπολογίας, είπε ο κ. Πετραλιάς, έχει γίνει προφανώς σε συνεργασία με την ΤτΕ «εάν απαιτηθεί κάποια πρόσθετη οδηγία θα εκδοθεί, εάν και η διάταξη είναι σαφής και με λεπτομέρειες και με παραδείγματα για να μην υπάρχουν αμφισημίες».

Πιερρακάκης: «Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας»

«Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010» , όπως τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες – ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο», αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης.

Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεξηγεί πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση, την οποία προωθεί με τροπολογία την οποία καταθέτει στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων:

«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει “την εφαρμόζω καθολικά”. Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι, όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό, να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας» τονίζει ο υπουργός. Και υπογραμμίζει ότι «αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο είχαμε πει, ότι μελετούσαμε και θα εφαρμόζαμε πάρα πολύ γρήγορα».

Σε ένα παράδειγμα το οποίο ο ίδιος αναφέρει, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεξηγεί τι σημαίνει αυτή η αλλαγή: «Δανειολήπτης -πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του 2024- που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά: 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ περίπου. 7.440 ευρώ. Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, το τελικό, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά».

Και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει κάνοντας ένα πολιτικό σχόλιο, στο ίδιο βίντεο, από την ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Cantina Academy» με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine.

Όπως τονίζει, «εκεί που το τελευταίο διάστημα άκουγα τα σχόλια της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση, εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και όχι ως ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.