Κατώτατος μισθός: Ποιοι θα λάβουν από 29 έως 54 ευρώ αύξηση – Αναλυτικά παραδείγματα

Από 29 έως 54 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο αύξηση 40 ευρώ μεικτά για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Όλες οι αλλαγές

Πλέον, από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ που είναι τώρα και κατώτατο ημερομίσθιο στα 41,09 ευρώ από 33,90 ευρώ που είναι τώρα.

Η αύξηση στα καθαρά διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία καθώς για τους νέους ως 25 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο ο φόρος έχει καταργηθεί ενώ από 26 ως 30 ετών έχει μειωθεί στο 9% από 22%. Έτσι οι καθαρές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό φθάνουν τα 54 ευρώ για νέους έως 25 ετών, τα 38 ευρώ για νέους από 26 έως 30 ετών και 29 ευρώ από 30 ετών και πάνω.

Το enikonomia.gr παρουσιάζει τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό:

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

920 ευρώ μικτά

772 ευρώ καθαρά

+40 ευρώ μικτά

+29 ευρώ καθαρά

+4,55%

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών

41,09 ευρώ από 39,30 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

700.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι

750.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Παράδειγμα

Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 797 €

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 €

Καθαρή ετήσια αύξηση 756 ευρώ

Παράδειγμα

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών

Καθαρές μηνιαίες απολαβές 781 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση 38 ευρώ

Καθαρή ετήσια αύξηση 529 ευρώ

Παράδειγμα

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

Παράδειγμα

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 127 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.523 ευρώ.

Παράδειγμα

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 39 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.

Αύξηση επιδομάτων

Ανεργίας, μητρότητας, γάμου, γονικής άδειας, δώρο Πάσχα

Τριετίες

Με 1 τριετία 834 ευρώ καθαρά

Με 2 τριετίες 896 ευρώ καθαρά

Με 3 τριετίες 959 ευρώ καθαρά

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 2021 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

2021: 650 €

2022: 663 €

2022: 713 €

2023: 780 €

2024: 830 €

2025: 880 €

2026: 920 €