Κατώτατος μισθός 2026: Oδηγός με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη νέα αύξηση, τα επιδόματα και τις τριετίες

Tην Τρίτη 24 Μαρτίου θα εισηγηθεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, όπως γνωστοποίησε πρόσφατα ο αρμόδιος υφυπουργός, Κώστας Καραγκούνης σε τηλεοπτική εκπομπή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Μάλιστα πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τα 930 ευρώ μεικτά, ενδεχομένως να κινηθεί μεταξύ 920 ευρώ μεικτά και 930 ευρώ μεικτά. Δηλαδή να υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 40 ευρώ με 50 ευρώ ή αλλιώς 4,5%-5,7%.

Και εάν η νέα αύξηση κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα, τότε θα μπορεί κάποιος που αμείβεται με κατώτατο μισθό να υπερβεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα 1.200 ευρώ μόνο με το ξεπάγωμα τριετιών.

Tα κριτήρια

Στα κριτήρια που θα προσδιορίσουν την νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης μιλώντας στο enikonomia.gr

«Το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσει την αύξηση του κατώτατου με βάση δύο κριτήρια:

Τον πληθωρισμό. Μέχρι πρότινος φαινόταν να αποκλιμακώνεται αλλά, μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις συνέπειες στον πληθωρισμό.

και τις αντοχές των επιχειρήσεων ελληνικών. Πέρα από τις αυξήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το αυξημένο κόστος λειτουργίας εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης » σημειώνει ο κ. Μηλαπίδης.

Οι τριετίες και το επίδομα γάμου

Αξίζει να σημειωθεί πως με την ενεργοποίηση της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού αυξάνονται και οι αποδοχές με προϋπηρεσία (3ετίας) του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, εάν ο κατώτατος αυξηθεί στα 920 ευρώ με 930 ευρώ μεικτά, τότε προβλέπεται να ισχύσουν τα εξής για τις τριετίες:

Άγαμος εργαζόμενος που δεν έχει τριετίες: Ο μισθός αναμένεται να ανέβει στα 920 ευρώ μεικτά με 930 μεικτά από 880 ευρώ μεικτά.

Άγαμος εργαζόμενος με 1 τριετία: Οι αποδοχές του αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% και να ανέλθουν στα 1.012 ευρώ με 1.023 ευρώ μεικτά από 968 ευρώ μεικτά.

Άγαμος εργαζόμενος με 2 τριετίες: Ο μισθός εκτιμάται πως θα ανέβει κατά 20% και θα πάει στα 1.104 ευρώ με 1.116 ευρώ από 1.056 ευρώ μεικτά.

Άγαμος εργαζόμενος με 3 τριετίες: Οι αποδοχές του θα ανέβουν κατά 30% και θα ανέλθουν στα 1.196 ευρώ με 1.209 ευρώ από 1.144 ευρώ μεικτά.

Το επίδομα γάμου

Οι έγγαμοι προβλέπεται να έχουν στις αποδοχές τους και το επίδομα γάμου το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του βασικού μισθού. Υπενθυμίζεται πως αυτό σήμερα αντιστοιχεί στα 88 ευρώ και με την νέα αύξηση ενδέχεται να ανέβει στα 92 ευρώ με 93 ευρώ.

Το enikonomia.gr παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Ένας έγγαμος που απασχολείται σε μια εταιρεία με κατώτατο μισθό και έχει συμπληρώσει μια τριετία, αναμένεται να λάβει με τη νέα αύξηση 1.012 ευρώ με 1.023 ευρώ + επίδομα γάμου 92 ευρώ με 93 ευρώ. Δηλαδή συνολικά θα λάβει 1.104 ευρώ με 1.115 ευρώ από 1.056 (968 ευρώ + επίδομα γάμου 88 ευρώ) που παίρνει σήμερα.

Τι θα ισχύσει για το δημόσιο

Από τη νέα αύξηση του κατώτατου θα επηρεαστεί από την 1η Απριλίου 2026 και ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο (κατηγορία Υ.Ε.). Δηλαδή εάν ο κατώτατος αυξηθεί από 40 ευρώ έως και 50 ευρώ, τότε αυτό αντίστοιχα θα εφαρμοστεί άμεσα, οριζόντια σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως κλιμακίου ακόμη και σε αυτούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Ενδεικτικά, αυτό θα αφορά μεταξύ άλλων

τους νεοπροσληφθέντες ,

, τους δικαστικούς λειτουργούς,

τους ερευνητές τους ενστόλους, (Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας),

τους Πανεπιστημιακούς και τους ιατρούς του ΕΣΥ.

Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ

Το νέο ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει από την 1η Απριλίου 2026 μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ. Ενδεικτικά ορισμένα από αυτά είναι:

Επίδομα ανεργίας . Αυτό μπορεί να « σκαρφαλώσει » στα 564,30 ευρώ με 570,78 ευρώ από 540 ευρώ που είναι σήμερα. Υπενθυμίζεται πως αυτό ισοδυναμεί με το 55% του κατώτατου μισθού

Ειδική παροχή μητρότητας: Αυτή αναμένεται να αυξηθεί στα 920 ευρώ μεικτά με 930 ευρώ από 880 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα, δηλαδή όσο είναι ο κατώτατος μισθός.

Επίσχεση εργασίας: Αυτή ισοδυναμεί με 20 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα Μητρώα Ανέργων: Αυτό ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα λήξης ανεργίας: Αυτό ισοδυναμεί με 13 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα γονικής αδείας: Αυτό προβλέπεται να ανέβει στα 920 ευρώ μεικτά με 930 ευρώ από 880 ευρώ που ανέρχεται σήμερα, δηλαδή όσο είναι ο κατώτατος μισθός.

Επίδομα αποφυλακισμένων: Αυτό ισοδυναμεί με 15 ημερήσια επιδόματα.

Αφερεγγυότητα εργοδότη: Αυτό είναι ίσο με έως 3 μισθούς.

Εποχικό οικοδόμων: Αυτό ισοδυναμεί με το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων.

Εποχικό σμυριδεργάτων: Αυτό είναι ίσο με το 70% των 50 κατ. ημερομισθίων.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Αυτό ισοδυναμεί με το 70% των 25 κατ. ημερομισθίων

Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): Αυτό ισούται με το 70% των 35 κατ. ημερομισθίων.

Επίδομα εργασίας: Αυτό είναι ίσο με το 50% επιδόματος ανεργίας.

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑΣ: Αυτή είναι ίση με το 75% κατ. ημερομισθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ): Αυτό ισούται με το 80% κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Αυτή προβλέπεται να αυξηθεί στα 920 ευρώ με 930 ευρώ από 880 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα, δηλαδή όσο είναι ο κατώτατος μισθός.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Η αμοιβή είναι το κατώτατο ημερομίσθιο.

Βοήθημα μη μισθωτών: Αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 564,30 ευρώ με 570,78 ευρώ από 540 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα, δηλαδή όσο είναι το μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Προγράμματα απασχόλησης: Η επιδότηση αντιστοιχεί σε 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

Διευκρινίζεται πως οι παραπάνω προσαρμογές έχουν γίνει σε περίπτωση που ο κατώτατος αυξηθεί κατά 4,5%-5,7%.