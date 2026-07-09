Κατ’ αρχήν συμφωνία AKTOR – MOTOR OIL για το 50% της Dioriga Gas

Κατ’ αρχήν συμφωνία για συμμετοχή του ομίλου AKTOR στον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) που αναπτύσσει η MOTOR OIL στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων υπεγράφη σήμερα, όπως γνωστοποιήθηκε επίσημα στο Χρηματιστήριο.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία προβλέπει την εξαγορά ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas, φορέα του έργου, από τον όμιλο AKTOR με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται από την MOTOR OIL, το FSRU της Dioriga Gas, αποτελεί το πλέον ώριμο έργο της κατηγορίας του στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και μελετών.

«Η υποδομή αναμένεται να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG 170.000-210.000 κ.μ., ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας», τονίζει ο Όμιλος και προσθέτει: «Παράλληλα, το έργο δημιουργεί ένα νέο σημείο εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και μία νέα ενεργειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διασύνδεσή του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα αποτελεί τη βέλτιστη πύλη εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, στη μείωση της ενεργειακής απομόνωσης της περιοχής και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους στόχους του REPowerEU για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η ανάπτυξη του FSRU συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας και δημιουργεί ανοικτή και ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG, με οφέλη τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών στην αγορά φυσικού αερίου. Η στρατηγική αξία του έργου έχει ήδη αναγνωριστεί από διεθνείς ενεργειακούς φορείς και εμπορικούς εταίρους, όπως αποτυπώνεται και στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Motor Oil και της Mercuria για τη δέσμευση δυναμικότητας και την ανάπτυξη εμπορικού πλαισίου λειτουργίας του τερματικού σταθμού. Η προτεινόμενη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR συνιστά το επόμενο βήμα για την υλοποίηση ενός έργου που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα ακόμη ισχυρότερο ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη την Ευρώπη και συμβάλλει στην χρηματοδοτική, τεχνική και επιχειρησιακή βάση του έργου, επιταχύνοντας την πορεία του προς την τελική επενδυτική απόφαση και την εμπορική λειτουργία».

Από την πλευρά της AKTOR σημειώνεται πως η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG).

«Η συμμετοχή στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα», προστίθεται από την ίδια πλευρά. «Η απόκτηση μεριδίου 50% της Dioriga Gas FSRU εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην εξασφάλιση μεγαλύτερης δυνατότητας επαναεροποίησης LNG στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας».

Σημειώνει τέλος ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, ενόψει της ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.