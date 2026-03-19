Καύσιμα: Θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο τέλος της εβδομάδας – Πού θα βρείτε την πιο φθηνή αμόλυβδη

Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι συνεχίζει να κινείται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ. Σήμερα το πρωί η τιμή ήταν στα 101 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας μείωση της τάξης του 2,5%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Συνολικά από τις αρχές του πολέμου, πριν από 19 ημέρες η άνοδος του πετρελαίου Μπρεντ είναι περίπου 40%.

Το φυσικό αέριο καταγράφηκε χθες άνοδο 1,6% στα 51,7 ευρώ την μεγαβατώρα, από 32 ευρώ την μεγαβατώρα στις αρχές του πολέμου καταγράφοντας άνοδο περίοπου 60%

Η χονδρική τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας βρίσκεται σήμερα στα 90 ευρώ τη μεγαβατώρα από 83 ευρώ την μεγαβατώρα πριν από 3 ημέρες καταγράφοντας άνοδο 8%.

Στα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη

Με τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα συνεχίζονται οι αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις πλέον στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 1,92 ευρώ το λίτρο, με την διαφορά να φτάνει τα 17 λεπτά το λίτρο. Διπλάσιες είναι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα 1,90 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 33 λεπτά το λίτρο. Επίσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει φτάσει το 1,47 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο από 1,18 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου 15 ημέρες με την άνοδο να φτάνει τα 29 λεπτά ανά λίτρο.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καρκίνος του θυρεοειδούς: Το προειδοποιητικό σημάδι που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε, σύμφωνα με ειδικούς Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε το μύρτιλο στην εικόνα σε 15 δευτερόλεπτα WP: Εντοπίστηκαν drones σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον όπου διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/3) στην Αθήνα και σε άλλες 16 περιοχές της Αττικής

Και αυτές είναι οι μέσες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών στα Καύσιμα του υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, χθες η αύξηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι στα 3 με 4 λεπτά το λίτρο, ενώ σήμερα θα ακολουθήσουν και νέες αυξήσεις. Δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας η αμόλυβδη βενζίνη θα φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και πάνω από 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σημειώνεται ότι ήδη σε κάποιες περιοχές της χώρας μας όπως στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, περιοχή όπου καταγράφονται και οι υψηλότερες τιμές. Στον αντίποδα η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη πωλείται στον νομό Φλώρινας.

Σταδιακή αποδέσμευση αποθεμάτων

Υπενθυμίζεται ότι από χθες ξεκίνησε η σταδιακή αποδέσμευση πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές από τα στρατηγικά αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, καθώς οι χώρες μέλη του Οργανισμού (ΙΕΑ) έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 411,9 εκατομμύρια βαρέλια.