Καύσιμα: Μας κλέβουν 400 εκατ. ευρώ ετησίως με «πειραγμένες» αντλίες – Αποκαλυπτική έρευνα για την παραβατικότητα και την πορεία των τιμών

Σημαντικά μειωμένη είναι η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων ως προς τις ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές, αν και συνεχίζει να υπάρχει, όπως έδειξαν τα στοιχεία της φετινής έρευνας του ΕΜΠ που έγινε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ).

«Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την Πολιτεία και είδαμε αποτελέσματα. Το 2025 ήταν σημείο καμπής, η Πολιτεία αποφάσισε να ψηφίσει έναν πολύ αυστηρό νόμο που προβλέπει σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια, αρκετά για να περάσει το μήνυμα ότι κάτι άλλαξε. Με την ψήφιση του νόμου που προβλέπει το κλείσιμο των παραβατικών σημείων και την ένταση των ελέγχων το ποσοστό παραβατικότητας μειώθηκε αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελλειμματικές παραδόσεις κυμαίνεται στα 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Η βελτίωση του συστήματος εισροών – εκροών, όπως είπε, σε συνδυασμό με την ένταση των ελέγχων σε όλη τη χώρα θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026 με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας (δηλαδή με αυτοκίνητο που έκανε πραγματικές αγορές από διάφορα πρατήρια) σε 200 αντλίες (130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη). Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου παρουσία του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την έρευνα:

Στην Αττική οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώνονται εφέτος σε 23,1 % έναντι 33,1 % το 2025, 27 % το 2023, 20 % το 2020 και 14,5 % το 2017. Το μέγεθος της απόκλισης κλιμακώνεται φερτός μέχρι 14,99 % έναντι 18,2 % το 2025, 24 % το 2023, 17 % το 2020 και 9,5 % το 2017.

Μικρότερη είναι η πρόοδος στη Θεσσαλονίκη όπου οι προβληματικές παραδόσεις μειώθηκαν επίσης αλλά λιγότερο (18,6 % φέτος από 20 % το 2025 και 11,4 % το 2017). Αντίθετα το ποσοστό της απόκλισης αυξήθηκε σε έως και 14 % έναντι 12,7 % το 2025 και 7 % το 2017.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σημαντική μείωση των εκτροπών, ωστόσο οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγάλο πλήθος εκτροπών», ανέφερε ο υπεύθυνος της έρευνας, καθηγητής του ΕΜΠ Φανούριος Ζαννίκος.

«Υπάρχει σαφής αντιστροφή της τάσης αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι το τέρμα για να πατάξουμε αποτελεσματικά το φαινόμενο», τόνισε ο κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Ο κ. Αληγιζάκης επανέλαβε το αίτημα του κλάδου για άρση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους το οποίο όπως ανέφερε ισχύει με ένα μικρό διάλειμμα από το 2022 ενώ στο ίδιο διάστημα το λειτουργικό κόστος (μισθοί κλπ,) του κλάδου έχει πολλαπλασιαστεί. Ανέφερε ότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει, η βενζίνη είναι 9% ακριβότερη σε σχέση με την περίοδο προ του πολέμου ενώ το ντήζελ κίνησης με την κρατική επιδότηση (την οποία χαρακτήρισε πολύ σωστό και στοχευμένο μέτρο) έχει επιστρέψει στο επίπεδο αυτό.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης η αύξηση των τιμών οδήγησε σε αισθητή πτώση της κατανάλωσης (5 % στη βενζίνη κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου ενώ η ζήτηση ντίζελ κίνησης μειώθηκε κατά 1 % τον Απρίλιο και 4 % το Μάιο). Πτωτικά με ανάλογα ποσοστά κινήθηκε η κατανάλωση και τον Ιούνιο.

Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα οι τιμές των καυσίμων

Τις τελευταίες ημέρες, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν κοντά στα προ κρίσης επίπεδα, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης για το τελευταίο 4μηνο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και κατ’ επέκταση των τιμών διυλιστηρίου, χονδρικής και λιανικής στα πρατήρια. Για το ντίζελ κίνησης κομβικό ρόλο έπαιξε η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά, μειούμενη κλιμακωτά σε συνάρτηση με την υποχώρηση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης για το τελευταίο 4μηνο (απο την έναρξη του πολέμου):

Οι διεθνείς τιμές της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου – 26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4% και του πετρελαίου κίνησης κατά 18%.

Οι τιμές διυλιστηρίου στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 12,1 και 2%.

Οι τιμές λιανικής στην Αττική παρουσιάζουν αύξηση 9,3% και 1,8% αντίστοιχα.

Ο ίδιος τόνισε πως οι μειώσεις των διεθνών τιμών μετακυλίονται στη λιανική κατά κανόνα με καθυστέρηση της τάξης των 4 ημερών που είναι ο χρόνος αναπλήρωσης των αποθεμάτων των πρατηρίων. Χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό το μέτρο της επιδότησης στο ντίζελ που συγκράτησε τις ανατιμήσεις, οι οποίες για το συγκεκριμένο καύσιμο έχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, άρα συνολικά στον πληθωρισμό.

Σε σχέση με τα υψηλά που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου η αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της βενζίνης είναι της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης πάνω από 40 λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (μαζί με το ΦΠΑ) ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και το Μάιο και 15 λεπτά για τον Ιούνιο.

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