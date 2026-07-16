Καύσιμα: Νέες αυξήσεις στις τιμές έως το Σάββατο παρά τη συμφωνία για μειώσεις – Οι προβλέψεις για βενζίνη και diesel

Αυξήσεις αναμένεται να υπάρξουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες στις τιμές των καυσίμων, παρά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και εταιρειών διυλιστηρίων για μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και που ήδη τίθεται σε ισχύ από χθες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Οι παράγοντες που έχουν συντελέσει μεταξύ άλλων στην εξέλιξη αυτή είναι αρκετοί. Ενδεικτικά κάποιοι από αυτοί είναι: η σημαντική αύξηση στην διεθνή τιμή του αργού brent στα 85,5 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο από τη Δευτέρα, η μη οριστικοποίηση της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και το ότι το καύσιμο είναι χρηματιστηριακό προϊόν.

Οι τιμές

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι από 1,97 ευρώ με 1,8 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο 1,85 ευρώ και χωρίς την έκπτωση των 5 λεπτών θα ήταν στο 1,90 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται πως οι τιμές στα καύσιμα θα ήταν ακόμη σε πιο υψηλά επίπεδα εάν δεν γινόταν η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνηση και εταιρειών διυλιστηρίων για μείωση σε αυτές.

Οι προβλέψεις

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr το πώς αναμένεται να διαμορφωθούν από σήμερα, Τετάρτη έως το Σάββατο οι τιμές στα καύσιμα.

Σήμερα, Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: Η τιμή της εκτιμάται πως θα αυξηθεί κατά 1 λεπτό

Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του προβλέπεται πως θα ανέβει κατά 2 λεπτά

Αύριο, Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : Η τιμή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5 λεπτό

Η τιμή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5 λεπτό Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του φαίνεται πως θα ανέβει κατά 3 λεπτά

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: Η τιμή της προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5 λεπτό

Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του εκτιμάται πως θα «τσιμπήσει» κατά 4 λεπτά

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: Η τιμή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 λεπτό

Πετρέλαιο κίνησης: Η τιμή του φαίνεται πως θα ανέβει κατά 1,5 λεπτό

Διυλισμένα προϊόντα: Σε ποια περίπτωση θα πέσουν οι τιμές

Για το θέμα των τιμών στα διυλισμένα προϊόντα αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης μιλά ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης στο enikonomia.gr.

«Το ζητούμενο είναι ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα διυλισμένα προϊόντα. Αυτό θα γίνει, όταν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και τελειώσουν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Η ομαλότητα θα επανέλθει στην αγορά των καυσίμων, όταν σταματήσουν οριστικά και αμετάκλητα οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ» περιγράφει.

Σημειώνει δε, πως εάν για παράδειγμα σταματήσουν αύριο το πρωί οι εχθροπραξίες, τότε οι τιμές στα διυλισμένα προϊόντα θα πέσουν κατά τον Οκτώβρη.

Και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι τιμές στα διυλισμένα προϊόντα δεν μειώνονται: «Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν και στο ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, στο θέμα των Στενών του Ορμούζ( τη μια στιγμή ανοίγουν και την άλλη κλείνουν), στη ζήτηση των καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε ένα μικρό βαθμό στην ισοτιμία ευρώ –δολαρίου».

Αμόλυβδη βενζίνη: Μπορεί η τιμή της να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο;

Στο ερώτημα για το εάν η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να υπερβεί τα 2,10 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος του μηνός απαντούν ο κ. Κιούσης και ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου στο enikonomia.gr

«Είναι δύσκολο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να πάει στα 2,10 ευρώ το λίτρο ή ακόμη και τα υπερβεί. Για να γίνει θα πρέπει η τιμή στο brent να πάει στα 90 δολάρια το βαρέλι με 100 δολάρια και να συνεχιστεί ο πόλεμος με μεγαλύτερη ένταση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο κ. Ασμάτογλου τονίζει πως δεν γνωρίζει κανείς εάν η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα υπερβεί τα 2,10 ευρώ μέχρι τέλος του μηνός.

«Γνωρίζει κανείς εάν η τιμή του brent θα σκαρφαλώσει στα 90 δολάρια το βαρέλι/ στα 95 δολάρια το βαρέλι/ στα 100 δολάρια το βαρέλι;» διερωτάται.