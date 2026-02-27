Καύσιμα: Πού πωλείται η φθηνότερη και πού η ακριβότερη βενζίνη- Πόσο αυξήθηκε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

Κατά 3 λεπτά του ευρώ ακριβότερα, στα 1,74 ευρώ από 1,71 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου 20 ημέρες, πωλείται κατά μέσο όρο η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 1,7%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα προς 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,52 ευρώ καταγράφοντας επίσης μια αύξηση των 3 λεπτών το λίτρο ή σε ποσοστό 2%.

Αυξήθηκε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται προς 1,17 ευρώ ανά λίτρο από 1,12, με την άνοδο που καταγράφεται να φτάνει τα 5 λεπτά το λίτρο και σε ποσοστό της τάξης του 4,5%. Αυξήσεις που αποδίδονται στην αυξημένη τιμή κατά περίπου 10 δολάρια το βαρέλι στην τιμή του μπρεντ τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων κυρίως στο Ιράν.

Μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του μπρεντ έχει αυξηθεί κατά 6,5% ξεπερνώντας τα 70 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο για άλλη μια φορά προβληματισμό προκαλεί στους καταναλωτές ότι οι τιμές αυξάνονται σχεδόν αμέσως μόλις αυξηθούν οι τιμές του μπρεντ στις διεθνείς αγορές και μειώνονται με πιο αργό ρυθμό όταν η τιμή του πετρελαίου αποκλιμακώνεται.

Την ίδια στιγμή παραμένει η μεγάλη ψαλίδα στις τιμές στα καύσιμα με τους καταναλωτές να αναρωτιούνται εάν τελικά θα πρέπει να προμηθεύονται καύσιμα από πρατήρια που οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλές. Τιμές που έχουν σημαντική διαφορά και από νομό σε νομό. Για παράδειγμα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική είναι 1,73 ευρώ και στον νομό Κυκλάδων 1,96 ευρώ το λίτρο.

Πάντως εάν θέλει κάποιος να βάλει τη φθηνότερη βενζίνη θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα πρατήρια του νομού Πέλλας καθώς ο μέσος όρος τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης είναι 1,71 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα το ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης θα το βρει κάποιος στις Κυκλάδες προς 1,76 ευρώ το λίτρο και το φθηνότερο στον νομό Ημαθίας στο 1,52 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης το πιο φθηνό πωλείται στο νομό Σερρών προς 1,15 ευρώ και το πιο ακριβό στις Κυκλάδες 1,29 ευρώ το λίτρο.