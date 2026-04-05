Καύσιμα: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης την Τετάρτη και ποια είναι η «ιδιορρυθμία» του πετρελαίου κίνησης  

Δεν αλλάζει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της χώρας μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου το πρωί καθώς τα χρηματιστήρια διυλισμένων προϊόντων παραμένουν κλειστά λόγω Καθολικού Πάσχα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο enikonomia.gr, αυτή τη στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 2.040 ευρώ με 2.050 ευρώ το λίτρο και θα παραμείνει ίδια μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί, ωστόσο μετά αναμένεται να υπάρξει κάποια μεταβολή στην τιμή της μόλις ανοίξουν τα Χρηματιστήρια Ενέργειας.

Ακόμη μιλά για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) τονίζοντας πως, τα πρατήρια που θα το προμηθευτούν μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά στην αντλία και όχι κατά 20 λεπτά για τους καταναλωτές.

Η «ιδιορρυθμία» του μέτρου της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Και αναφέρεται στην ιδιορρυθμία που έχει το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά που τέθηκε σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 1η Απριλίου 22026. Την Τετάρτη, 1η Απριλίου η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στα 2,10 ευρώ και με την επιδότηση στην αντλία θα έπρεπε κανονικά να πέσει στο 1,90 ευρώ στα πρατήρια που το προμηθεύονταν εκείνη την ημέρα, σημειώνει και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν συνέβη αυτό.

Ναι μεν μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 20 λεπτά με την επιδότηση στην αντλία, ωστόσο από την Τετάρτη, 1η Απριλίου έως και την Παρασκευή, 3 Απριλίου υπήρξε μια αύξηση της τάξεως των 10 λεπτών συνολικά το διάστημα αυτό διυλιστηριακά στο προϊόν, τονίζει.

Οπότε τα 10 λεπτά εκ των 20 λεπτών της επιδότησης εξανεμίστηκαν, συμπληρώνει και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα:

Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης των 2,10 ευρώ χωρίς την επιδότηση των 20 λεπτών θα είχε 2,20 ευρώ, καθώς υπήρξε μια συνολική αύξηση των 10 λεπτών από Τετάρτη έως και Παρασκευή.

Ωστόσο με την επιδότηση των 20 λεπτών η τιμή του πήγε στα 2 ευρώ καθώς υπήρξε μια αύξηση των 10 λεπτών.

Ακόμη τονίζει πως, ο πρατηριούχος που θα προμηθευτεί πετρέλαιο κίνησης αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου θα μειώσει την τιμή κατά 10 λεπτά , κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και την Μεγάλη Τρίτη, 6 Απριλίου, ωστόσο το τι θα συμβεί την Μεγάλη Τετάρτη, 7 Απριλίου είναι άγνωστο.

Οι προβλέψεις

Μάλιστα παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο enikonomia.gr πως, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά κυρίως λόγω της υπερ ζήτησης στο διυλισμένο προϊόν αλλά και εξαιτίας του ότι η τιμή του brent έκλεισε στα 108 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Ωστόσο, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2 λεπτά, συμπληρώνουν. Πάντως εάν γίνουν τελικά οι αυξήσεις αυτές, τότε ο καταναλωτής θα τις δει από την Πέμπτη και μετά, τονίζουν.

Τo Fuel Pass

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση της κάρτας των καυσίμων, Fuel Pass ύψους 25-60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου σε πολίτες που πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί με βάσει διάφορους παράγοντες: Όπως το εάν η επιδότηση αυτή αφορά ιδιοκτήτη μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου, εάν τα χρήματα θα πιστωθούν σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό και ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ο δικαιούχος έχει την κατοικία του.

Η επιδότηση αυτή θα δοθεί σε όλα τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν αμόλυβδη ή ντίζελ, με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως αυτά να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένα και με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Στο Fuel Pass αναφέρεται ο κ. Κιούσης. «Ανυπομονούμε πόσο θα έχουν την Τετάρτη οι τιμές των καυσίμων με τη έναρξη του Fuel Pass. Ανυπομονούμε πόσο θα έχει η τιμή της βενζίνης και τι θα γλιτώσει ο καταναλωτής με τις αυξήσεις» σημειώνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν το Πάσχα, θα λάβουν οι δικαιούχοι το fuel pass που θα υποβάλουν αίτηση αύριο τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου καθώς θα τους πιστωθούν τα χρήματα την επόμενη ημέρα, την Τρίτη. Και αντίστοιχα οι αιτήσεις των δικαιούχων που θα υποβληθούν την Τρίτη θα πληρωθούν την Τετάρτη.

Ωστόσο μετά το Πάσχα, θα πληρωθούν όσοι υποβάλουν αίτηση για το Fuel Pass την Πέμπτη.