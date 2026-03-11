Καύσιμα: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί σήμερα η τιμή τους

Σε αχαρτογράφητα νερά φαίνεται πως κινούνται οι τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Και αυτό επειδή η τιμή του αργού διεθνούς πετρελαίου (brent) έφτασε το πρωί της Δευτέρας κοντά στα επίπεδα των 120 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σημείωσε μια σταδιακή πτώση και αργά το βράδυ κινούνταν μεταξύ 88,42 και 93,11 δολαρίων το βαρέλι μετά τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ουσιαστικά, ο πόλεμος έχει τελειώσει» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε πως τα πλοία περνούν πλέον από τα Στενά Ορμούζ και ότι «σκέφτεται να τα ελέγχει ».

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026 και το Σάββατο, 7 του μήνα η τιμή του brent ήταν στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι.

Αμόλυβδη βενζίνη: Πώς θα διαμορφωθεί σήμερα η τιμή και ποια είναι η νέα πρόβλεψη

Για την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μιλά εκτενώς ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου στο enikonomia.gr.

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να μετακυλιστούν οι αυξήσεις των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου (brent) των 94 δολαρίων το βαρέλι της Παρασκευής και του Σαββάτου, στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου εκκίνησης στην αντλία στο διυλισμένο προϊόν, σημειώνει.

Και εκτιμά πως η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να αυξηθεί σήμερα στην περιοχή του 1,88-1,90 ευρώ το λίτρο, από 1,83 ευρώ το λίτρο που ήταν χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης. Ωστόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να πάει στο 1,85 ευρώ το λίτρο.

«Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε είναι πολύ πιθανόν μέχρι το τέλος του Μαρτίου να δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει, τότε πως η μέση πανελλαδική θα βρίσκεται περίπου στα 2,10 με 2,15 ευρώ το λίτρο .Όταν φτάσει η τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 2 ευρώ το λίτρο, τότε στις Κυκλάδες θα πάει στα 2,40 ευρώ το λίτρο», συμπληρώνει.

Ακόμη αναφέρεται και στη μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης. Όπως επισημαίνει ο κ. Ασμάτογλου, αυτή μπορεί να «σκαρφαλώσει» μεταξύ 1,81 και 1,84 ευρώ από 1,79 που ήταν χθες Δευτέρα.