Καύσιμα: Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, εξαιτίας της κλιμάκωσης της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις στις τιμές έως το Σάββατο παρά τη συμφωνία για μειώσεις – Οι προβλέψεις για βενζίνη και diesel

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Eλέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο φτάνει στο 1,97 ευρώ το λίτρο από 1,93 ευρώ ανά λίτρο στις αρχές Ιουλίου ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή του οποίου από 1,65 ευρώ ανά λίτρο πριν από 20 ημέρες φθάνει σήμερα στο 1,93 ευρώ ανά λίτρο καταγράφοντας άνοδο 28 λεπτά το λίτρο και σε ποσοστό 18%.

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης – «Φωτιά» οι τιμές σε κρέατα

Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με 50 λίτρα πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές των καυσίμων τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλη Κιούση να επισημαίνει μιλώντας στο enikos.gr ότι κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλούνται στις ίδιες τιμές. Υπενθυμίζεται ότι εάν δεν είχε μειωθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά και του πετρελαίου κίνησης 5 λεπτά από τα διυλιστήρια σήμερα η τιμή της αμόλυβδής βενζίνης θα ήταν στα 2,07 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,98 ευρώ το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρέθηκε χθες το πρωί στο υψηλότερο από τις 11 Ιουνίου φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

Ωστόσο λίγο αργότερα υποχώρησε στα 88,2 δολάρια το βαρέλι. Η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Μπρεντ έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης.

Ακριβότερες οι εκδρομές

Οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες γίνονται ακόμη πιο αισθητές σε όσους επιλέγο0υν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό τους. Για παράδειγμα μια απόσταση μέχρι την Θεσσαλονίκη για κάποιον που χρησιμοποιηθεί ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να κοστίζει πλέον έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πριν από 20 ημέρες.