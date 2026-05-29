Καύσιμα: Πόσο θα μειωθούν σήμερα οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης

Σε πτώση βρίσκονται οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να σημειώνει μείωση κατά 20 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες 10 ημέρες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σήμερα η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στην περιοχή των 92 δολαρίων το βαρέλι, με φόντο την επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση ανατολή. Σημαντικά μικρότερη από τα 112 δολάρια το βαρέλι που ήταν η τιμή του Μπρεντ πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει μειωθεί από τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο πριν από μια εβδομάδα στα 2,06 με 2,07 ευρώ ανά λίτρο σήμερα, ενώ υπάρχουν και λίγα πρατήρια, που η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Επίσης, σημαντική είναι και η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο από 1,176 ευρώ ανά λίτρο την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται κάτω από το 1,70 ευρώ ανά λίτρο, με την επιδότηση ωστόσο στην αντλία, η οποία υπενθυμίζεται ότι θα συνεχισθεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηριούχων καυσίμων σήμερα η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει αναμένεται να μειωθεί και σήμερα Παρασκευή, κατά περίπου 2 με 3 λεπτά του ευρώ.

Παράταση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους

Την ίδια στιγμή όμως η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας. Με στόχο λοιπόν να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, παράταση για έξι μήνες του πλαφόν, αναμένεται να εισηγηθεί στο τέλος Ιουνίου η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο σύμφωνα με πληροφορίες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες στο τέλος Ιουνίου, οπότε και λήγει και η περίοδος της εφαρμογής του μέτρου για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση της ισχύος του νόμου μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης πρόκειται για ένα μέτρο σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία».

Τι θα γίνει με το πλαφόν στα καύσιμα

Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ωστόσο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος εξέφρασε την γνώμη του επισημαίνοντας ότι δεν γίνεται να αρθούν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, τα καύσιμα είναι η μια από τις τρεις εστίες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο εστίες της ακρίβειας αφορούν στα τρόφιμα και τα ενοίκια. Συνεπώς δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη εάν συνεχισθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο και στα καύσιμα.