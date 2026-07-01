Καύσιμα: Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης χωρίς την επιδότηση των 15 λεπτών μέχρι το Σάββατο – Τι θα ισχύσει για την βενζίνη

Σημαντικά πιο αυξημένη θα είναι από σήμερα, 1η Ιουλίου η τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel) για τους καταναλωτές, λόγω του ότι το μέτρο της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα των 15 λεπτών στην αντλία δεν παρατάθηκε για τον τρέχοντα μήνα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το πρόσφατο δημοσίευμα του enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,61 ευρώ και προβλέπεται να «σκαρφαλώσει» σήμερα στο 1,76 ευρώ . Η άνοδος αυτή προκύπτει από την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην αντλία του πετρελαίου.

«Τσιμπημένη» κατά 1 λεπτό αναμένεται να είναι από σήμερα και η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, δηλαδή από το 1,92 ευρώ το λίτρο εκτιμάται πως θα ανέβει στο 1,93 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ανέρχεται στο 1,57 ευρώ (από 1,47 ευρώ προ πολέμου) στις Κυκλάδες περίπου στο 1,80 ευρώ και στην Κρήτη από 1,67 ευρώ έως και 1,70 ευρώ .

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως συμβαίνει το εξής παράδοξο, κατά τη περίοδο προ πολέμου στη Μέση Ανατολή η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στο 1,55 ευρώ και η τιμή brent βρίσκονταν στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα προβλέπεται να αυξηθεί στο 1,77 ευρώ με την ίδια τιμή του αργού πετρελαίου που ήταν πριν τις 28 Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και στην βενζίνη και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην κερδοσκοπία που εξακολουθεί να υπάρχει στα διυλισμένα προϊόντα (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης).

Μάλιστα, μέχρι στιγμής, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) κινείται από 1,83 ευρώ το λίτρο έως και 1,90 ευρώ, σε νησιά όπως στην Αμοργό είναι από 2,10 ευρώ έως και 2,20 ευρώ, στη Νάξο από 2,10 ευρώ έως και 2,12 ευρώ και το βόρειο Αιγαίο «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ.

Ενώ την περίοδο προ πολέμου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο με τιμή brent στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Οι προβλέψεις μέχρι το Σάββατο

Παράγοντες της αγορές κάνουν προβλέψεις στο enikonomia.gr το πώς θα κινηθούν από σήμερα έως το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026 οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας. Αναλυτικά:

Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: Αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 λεπτό η τιμή της

Αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 λεπτό Πετρέλαιο κίνησης: Εκτιμάται πως θα ανέβει κατά 1 λεπτό η τιμή του και θα υπάρξει μια επιπλέον αύξηση των 15 λεπτών λόγω της αφαίρεσης της επιδότησης στην αντλία.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στην τιμή της

Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στην τιμή της Πετρέλαιο κίνησης: Θα αυξηθεί κατά 5 σεντς (μισό λεπτό) η τιμή του

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη: αναμένεται να υπάρξει μια αύξηση των 0,65 ευρώ στην τιμή

αναμένεται να υπάρξει μια αύξηση των 0,65 ευρώ στην τιμή Πετρέλαιο κίνησης: θα αυξηθεί κατά 1 λεπτό η τιμή του

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026

Αμόλυβδη βενζίνη : δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια μεταβολή στην τιμή της

: δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια μεταβολή στην τιμή της Πετρέλαιο κίνησης: θα αυξηθεί κατά μισό λεπτό η τιμή του

Διευκρινίσεις για τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης

Ταυτόχρονα , ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης δίνει κάποιες διευκρινίσεις στο enikonomia.gr για τον τρόπο που θα περαστεί η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, λόγω της κατάργησης της επιδότησης στην αντλία.

Δεν θα αγοράσουν σήμερα όλα τα πρατήρια της Ελλάδας πετρέλαιο κίνησης για να περάσει άμεσα αυτή η αύξηση, διευκρινίζει ο κ. Κιούσης. Και συνεχίζει λέγοντας πως, η αύξηση αυτή θα περάσει από σήμερα μέχρι το Σάββατο στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ στα νησιά αυτό θα γίνει ύστερα από 10 ημέρες .

Βενζίνη: Μπορεί να φτάσει εντός του μήνα στο 1,80 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της ;

Ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου αναφέρει στο enikonomia.gr πως η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να φτάσει εντός του μήνα στο 1,80 ευρώ το λίτρο, εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και η τιμή του brent διαμορφωθεί στα 68 δολάρια το βαρέλι.

Εάν συμβεί το παραπάνω, τότε αντίστοιχα η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα πέσει στο 1,65 ευρώ με 1,66 ευρώ από 1,77 ευρώ που προβλέπεται να είναι σήμερα, συμπληρώνει ο κ. Ασμάτογλου.