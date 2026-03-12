Καύσιμα: Πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης μετά την επιβολή πλαφόν

Μεικτό πρόσημο φαίνεται πως θα έχουν τις επόμενες ημέρες οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα πρατήρια τα χώρας, μετά την επιβολή πλαφόν, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, το οποίο ισχύει από σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως είπε χθες ο κ. Παπασταύρου « οι εταιρείες πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής απαγορεύεται να επιβάλουν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, diesel, ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή της προμήθειας από τα διυλιστήρια .Παράλληλα τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο κατά την πώληση προς τους καταναλωτές».

« Υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλουν επιπλέον κόστος διανομής, μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών το οποίο θα καθορίζεται με σχετική Υπουργική Απόφαση» συμπλήρωσε.

Πώς θα εφαρμοσθεί το πλαφόν – Αναλυτικό παράδειγμα

Για παράδειγμα, μετά την απόφαση για την επιβολή πλαφόν, εάν σήμερα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο διυλιστηρίου είναι 1,73 ευρώ το λίτρο, το περιθώριο κέρδους για τον έμπορο μπορεί να είναι έως 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή η τιμή μπορεί να φτάσει έως 1,78 ευρώ ανά λίτρο. Στην συνέχεια ο έμπορος πουλάει την αμόλυβδη στο πρατήριο καυσίμων, το οποίο έχει περιθώριο κέρδους έως 12 λεπτά ανά λίτρο. Έτσι η τελική τιμή μπορεί να φτάσει έως το 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Εξαιρέσεις

Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται το πετρέλαιο θέρμανσης και η ενισχυμένη αμόλυβδη βενζίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως, η τιμή του αργού πετρελαίου brent αρχίζει « να φλερτάρει » πάλι με τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι καθώς τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν πως κινείται κατά μέσο όρο από 92, 89 δολάρια έως και 99,50 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου νωρίς το πρωί, η τιμή του αργού είχε φτάσει μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι και έκτοτε ακολούθησε πτωτική πορεία, καθώς έπεσε χθες κάποια στιγμή και κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο στο προηγούμενο κλείσιμο η τιμή του ήταν στα 93 δολάρια το βαρέλι.

Οι νέες προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων

Τις προβλέψεις τους για το πώς αναμένεται να κινηθούν από σήμερα έως και τις 17 Μαρτίου οι τιμές στα καύσιμα σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, κάνουν οι παράγοντες της αγοράς μιλώντας στο enikonomia.gr. Ειδικότερα:

Σήμερα Πέμπτη,12 Μαρτίου

Απλή αμόλυβδη βενζίνη : Η μέση πανελλαδική τιμής της αναμένεται να αυξηθεί σήμερα κατά 2 λεπτά και να ανέλθει στο 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,88 ευρώ το λίτρο που ήταν χθες.

: Η μέση πανελλαδική τιμής της αναμένεται να αυξηθεί σήμερα κατά 2 λεπτά και να το λίτρο από 1,88 ευρώ το λίτρο που ήταν χθες. Πετρέλαιο κίνησης: Η μέση πανελλαδική του τιμή εκτιμάται πως θα παραμείνει σήμερα στο 1,85 ευρώ το λίτρο.

Η μέση πανελλαδική του τιμή εκτιμάται πως θα παραμείνει σήμερα Πετρέλαιο θέρμανσης: Από το 1,42 ευρώ υπολογίζεται πως θα ανέβει στο 1,43 ευρώ.

Αύριο, Παρασκευή, 13 Μαρτίου

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης και της ενισχυμένης ,(100 οκτανίων) εκτιμάται πως θα ανέβουν κατά 1 λεπτό.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές της ,(100 οκτανίων) εκτιμάται πως θα ανέβουν κατά 1 λεπτό. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης προβλέπεται να μειωθεί κατά 1 λεπτό.

προβλέπεται να μειωθεί κατά 1 λεπτό. Δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης .

Το Σάββατο,14 Μαρτίου

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και στην ενισχυμένη ( 100 οκτανίων) ενδέχεται να μειωθούν κατά μισό λεπτό, δηλαδή 0,5 λεπτά.

( 100 οκτανίων) ενδέχεται να μειωθούν κατά μισό λεπτό, δηλαδή 0,5 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 1,2 λεπτά.

εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 1,2 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να μειωθεί κατά 0,6 λεπτά.

Την Τρίτη, 17 Μαρτίου

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και στην ενισχυμένη ( 100 οκτανίων) εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1 λεπτό.

( 100 οκτανίων) εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1 λεπτό. Οι μέσες πανελλαδικές τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης υπολογίζεται πως θα αυξηθούν κατά σχεδόν 2 λεπτά.

Καύσιμα: Τι λέει η αγορά για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Το μέτρο για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα σχολιάζουν στο enikonomia.gr ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), Θέμης Κιουρτζής.

« Το πλαφόν αυτό, καλύπτει μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα» σημειώνει ο κ. Ασμάτογλου και προσθέτει πως αυτά είναι στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα που ανακοινώθηκε χθες.

Ωστόσο, η Περιφέρεια αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα με το πλαφόν που ανακοινώθηκε λόγω του ότι οι τιμές είναι υψηλότερες, σημειώνει και προσθέτει πως «το μέτρο θα είναι δεσμευτικό όσον αφορά την Περιφέρεια. Αυτό θα λειτουργήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα , όχι όμως στην Περιφέρεια και στα νησιά ».

Με το πλαφόν θα συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα όσον αφορά την αισχροκέρδεια, σημειώνει μεταξύ άλλων.

Την αντίθεση του στην επιβολή πλαφόν περιθώριο κέρδους στα καύσιμα εκφράζει ο κ.Κιουρτζής και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν θα ευθύνονται οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ότι είναι αναγκαίο να αποσυρθεί το μέτρο.

«Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι τις 11 Μαρτίου, τα διυλιστήρια αύξησαν την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 23,8 λεπτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, τα πρατήρια αγόρασαν 23,8 λεπτά ακριβότερα την βενζίνη και την πωλούν 18,1 λεπτά ακριβότερα .Δηλαδή οι πρατηριούχοι μείωσαν την αύξηση της λιανικής τιμής κατά 5,7 λεπτά » αναφέρει και διερωτάται για ποιο λόγο «να μπει πλαφόν περιθώριο κέρδους στα καύσιμα . Τα στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχει αύξηση του περιθωρίου κέρδους» συμπληρώνει και τονίζε πως «η επιβολή πλαφόν σε αγορά έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις .Δεν μπορεί, ένα μικρό πρατήριο της επαρχίας και ένα μεγάλο πρατήριο της πόλης να έχουν το ίδιο περιθώριο κέρδους .Δεν γίνεται, ο διαμερισμός των εξόδων δεν μπορεί να παραμείνει στο ίδιο περιθώριο ».

«Εάν είναι να μπει πλαφόν έπρεπε να μπει και στα διυλιστήρια .Δεν μπορεί οι εταιρείες εμπορίας και οι πρατηριούχοι να έχουν πλαφόν και η διύλιση να μην έχει» σημειώνει.