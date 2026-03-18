Καύσιμα: Στα «κάγκελα» οι βενζινοπώλες για το πλαφόν – Προειδοποιούν για κινητοποιήσεις

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι πρατηριούχοι καυσίμων για το πλαφόν στο κέρδος και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για «κοροϊδία» από μέρους της κυβέρνησης, ενώ ανησυχούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν λουκέτα σε βενζινάδικα, ειδικά στην επαρχία, την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Οι βενζινοπώλες αντιδρούν στον περιορισμό του κέρδους, καθώς όπως εξηγούν, το μεικτό περιθώριο κέρδους που ορίστηκε στα 12 λεπτά, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε μόλις 9,5 λεπτά καθαρά.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν να πατούν πάνω μας, να βάζουν σε εμάς το πλαφόν, να αφήνουν ελεύθερα τα διυλιστήρια και επί της ουσίας τα 12 λεπτά δεν είναι 12 αλλά 9,5. Μας κοροϊδεύουν».

«Είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς χρώματα και σημαίες εταιρειών. Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις γιατί δεν μπορεί όλα να πέφτουν στις πλάτες μας», δήλωσε πρόσφατα και στο ERTNews, προσθέτοντας ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των διαμαρτυριών θα ληφθούν άμεσα.

Φόβοι για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Πολλοί πρατηριούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Όπως υποστηρίζει ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου, «αυτή η κατάσταση έχει φέρει μία τεράστια αναστάτωση στα πρατήρια και ειδικά σε εκείνα της Περιφέρειας, της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, στα οποία περιορίζεται τόσο πολύ το κέρδος ώστε να μην μπορούν να είναι βιώσιμα».

Οι πρατηριούχοι ειδικά στα νησιά κάνουν λόγο και για υψηλό μεταφορικό κόστος υποστηρίζοντας ότι «τα λουκέτα πρατηρίων είναι προ των πυλών. Δεν γίνεται να επιβιώσουμε με αυτή την κατάσταση. Φανταστείτε οι καταναλωτές να μείνουν χωρίς βενζινάδικα στα νησιά. Πού θα βάζουν βενζίνη; Θα κυκλοφορούν με μπιτόνια και ποιος θα τους επιτρέπει να τα μεταφέρουν;».

«Φλερτάρει» με τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης

Στα 1,92 ευρώ διαμορφώνεται σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης όταν πριν από μερικές ημέρες ήταν στα 1,88 ευρώ και κατά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα 1,73 ευρώ.

Εκπρόσωποι του κλάδου λένε ότι δεν αποκλείεται όσο η πολεμική σύρραξη συνεχίζεται η βενζίνη να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ.

Ίδια εικόνα υπάρχει και στο diesel με την τιμή να ανέρχεται στα 1,87 ευρώ από 1,73 ευρώ. Με την ακρίβεια