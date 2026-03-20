ΚΕΕΕ: Ο πόλεμος με το Ιράν απειλεί την ελληνική αγορά και τη μικρή επιχειρηματικότητα – Καλεί σε άμεσο διάλογο για μέτρα προστασίας καταναλωτών και ΜμΕ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) εκφράζει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που ήδη διαφαίνονται -και αυτές που επίκεινται- από την κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν και τη γενικότερη αναταραχή στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, στην αγορά, στον καταναλωτή και πρωτίστως στις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις — οι οποίες αποτελούν το 99% της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Οι επιπτώσεις

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποσταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις που βαραίνουν άμεσα την ελληνική οικονομία:

► Ανατιμήσεις στα καύσιμα: Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων επιβαρύνει άμεσα το κόστος μεταφορών, εφοδιασμού και λειτουργίας κάθε επιχείρησης — ιδίως αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς του κόστους στον τελικό καταναλωτή.

► Ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και πρώτες ύλες: Η διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ανεβάζουν το κόστος παραγωγής και εμπορίας, πλήττοντας δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δεν έχουν αποθέματα και διαπραγματευτική ισχύ.

► Κίνδυνος αναστροφής επιτοκίων: Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις που εισάγει η γεωπολιτική αναταραχή μπορούν να ανακόψουν τον κύκλο μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ, κλείνοντας ξανά τη βαλβίδα χρηματοδότησης για τις ΜμΕ – ήδη η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι δύσκολη.

► Πίεση στον καταναλωτή: Η αύξηση του κόστους διαβίωσης συμπιέζει την καταναλωτική δαπάνη, η οποία αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τη μικρή τοπική επιχείρηση.

Η θέση της ΚΕΕΕ

«Τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας -πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα- κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αναγκαία, και η ΚΕΕΕ τα στηρίζει. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους. Αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα, δεν αντιμετωπίζουν την αιτία. Χρειάζεται ένα ευρύτερο, συντονισμένο πλαίσιο δράσης, το οποίο να προστατεύει ταυτόχρονα τον καταναλωτή και τη μικρή επιχείρηση. Γιατί πολλές φορές είναι το ίδιο πρόσωπο» τονίζει η ΚΕΕΕ.

Το αίτημα: Άμεσος διάλογος για μέτρα προστασίας

Η ΚΕΕΕ καλεί την κυβέρνηση σε άμεση έναρξη δομημένου διαλόγου με τους παραγωγικούς φορείς, τα Επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους, με ορίζοντα τα εξής:

1. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια και τα καύσιμα: Με ρήτρες ενεργοποίησης επιδοτήσεων ή φορολογικών ελαφρύνσεων αν οι τιμές ξεπεράσουν ορισμένα κατώτατα όρια — ανάλογα με τον μηχανισμό που εφαρμόστηκε κατά την ενεργειακή κρίση του 2021–2022.

2. Στοχευμένη ενίσχυση των ΜμΕ: Ενεργοποίηση κεφαλαίων κίνησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ευέλικτες ρυθμίσεις φορολογικών υποχρεώσεων και μηχανισμοί στήριξης ρευστότητας για επιχειρήσεις που πλήττονται από το αυξημένο κόστος.

3. Προστασία του καταναλωτή με σύστημα παρακολούθησης: Ενεργοποίηση μηχανισμού συνεχούς ελέγχου τιμών σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, τα οποία διαθέτουν γνώση της τοπικής αγοράς και άμεση πρόσβαση στην αγορά.

4. Θεσμικός διάλογος με χρονοδιάγραμμα: Σύσταση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης γεωπολιτικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία, με συμμετοχή κυβέρνησης, παραγωγικών φορέων και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

«Η αβεβαιότητα δεν αντιμετωπίζεται με σιωπή ή μεμονωμένες παρεμβάσεις. Η ελληνική οικονομία είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς — και αυτοί που τους νιώθουν πρώτοι είναι πάντα οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η ΚΕΕΕ είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και επείγοντα διάλογο. Το ζητούμε τώρα — πριν η κρίση γίνει μη διαχειρίσιμη», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς.