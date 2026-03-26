Κεραμέως για κατώτατο μισθό: Στόχος, περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα καλύτερες αποδοχές

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε, σε συνέντευξη Τύπου, την εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας το πλάνο για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Αύξηση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ: Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές – Αναλυτικά παραδείγματα με το καθαρό όφελος των εργαζομένων

Παράλληλα, παρουσίασε τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της κυβέρνησης.

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για τη διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων», σύμφωνα με την ΕΡΤ. Απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, «η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης».

Σχετικά με το ύψος των μισθών, σχολίασε ότι «στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν στο 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και βρίσκεται στα 1.516 ευρώ».

Η κα Κεραμέως ανέφερε ότι «το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών έχει επίσης μειωθεί. Υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας στις γυναίκες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι 260.000 γυναίκες οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται».

Η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7%

Επανέλαβε ότι «ο στόχος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα καλύτερες αποδοχές», ενώ είπε ότι η κυβέρνηση εστιάζει σε πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης απασχόλησης».

Πρόσθεσε ότι «έπειτα εστιάζουμε σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων με πάνω από 630.000 ωφελούμενους».

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.