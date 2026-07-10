Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω – Ποιους αφορά

Για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω που “θα τρέξει” το επόμενο διάστημα μίλησε σήμερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Nίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Ως υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας ηλικίας 55 ετών και άνω. Πρόκειται για επιδοτούμενη απασχόληση σε Δήμους, σε Περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία» είπε η κα Κεραμέως.

«Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει τους συμπολίτες μας που είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δηλαδή όσους έχουν βρεθεί εκτός δουλειάς και δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

Δεύτερον, πολλοί από αυτούς απέχουν λίγο από το να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια. Αρα έρχεται και τους στηρίξει στην προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις για σύνταξη.

Τρίτον, είναι άνθρωποι που έχουν πολύτιμη εμπειρία από τη δουλειά. Αρα έρχονται και προσφέρουν αυτήν την εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το πρόγραμμα έχει ήδη ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 35.000 ανθρώπους. Και έχω να σας πω σήμερα και το ανακοινώνω ότι ανοίγουμε 8.000 νέες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα τρέξει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες» συμπλήρωσε.

Επίσης ερωτήθηκε για το ποιες ειδικότητες αφορά το πρόγραμμα. «Είναι για οποιονδήποτε άνεργο από 55 ετών και άνω. Το πρόγραμμα είναι έως 24 μήνες. Γίνεται μέσω της υπηρεσίας Δημόσιας Απασχόλησης και οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε δήμους, Περιφέρειες, σε νοσοκομεία δημόσια της χώρας, σε δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο έχει σώσει ανθρώπους, έχει στηρίξει την πιο δύσκολη φάση τους και τους έχει βοηθήσει στο να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια» απάντησε.

Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Τέλος μίλησε για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. «Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, είναι πάνω από 300.000 oι συνταξιούχοι που εργάζονται. Πριν από το προηγούμενο καθεστώς που παρακρατούνταν από τη σύνταξη είχαμε δηλωμένους 35.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Και πήγαμε από τις 35.000 εργαζόμενους συνταξιούχους σε 300.000. Να λοιπόν πόση σημασία έχουν τα υγιή κίνητρα » τόνισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως « αυτοί οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προφανώς επιπλέον ένσημα. Δηλαδή μπορεί να συμπληρώσουν τη σύνταξη τους, άρα θα έχουν προσαύξηση στη σύνταξη τους. Έχουν προσαύξηση στη σύνταξη τους για τον χρόνο που δουλεύουν ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι».