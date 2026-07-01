Κεραμέως: Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο – Πάνω από 330.000 νέες θέσεις εργασίας σε 5 μήνες

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη στο πλαίσιο του «Sports & Tourism Summit 2026». Εκεί, παρουσιάζοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ανεργία, ανέφερε ότι υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο του 2026 από 8,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2019, όταν το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 18,5%.

Σύμφωνα με την υπουργό, περίπου 600.000 πολίτες, που, πριν από επτά χρόνια, ήταν εκτός αγοράς εργασίας, σήμερα εργάζονται.

Όπως τόνισε, θετικά είναι και τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στις ροές απασχόλησης, με περισσότερες από 330.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η κ. Κεραμέως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, η οποία αυξήθηκε από το 69% στο 79% (8 στους 10 εργάζονται με πλήρη απασχόληση), γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποτυπώνει τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας.

Μάλιστα, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι στους κλάδους που παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική συγκαταλέγονται ο τουρισμός και ο αθλητισμός. Η απασχόληση στον τουρισμό εμφανίζεται αυξημένη κατά 35% σε σύγκριση με το 2019, ενώ στον αθλητισμό η αύξηση φτάνει το 29,5%.

Σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι η κυβερνητική πολιτική συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41,5%, από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Νέες προκλήσεις – Δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί νέες προκλήσεις, καθώς πλέον ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αγορά εργασίας έχει περάσει από το «δεν βρίσκω δουλειά» στο «δεν βρίσκω εργαζόμενο».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιστροφή των Ελλήνων που μετανάστευσαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, από τους 735.000 πολίτες που έφυγαν την τελευταία δεκαπενταετία, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε αναστροφή του φαινομένου κατά 64%.

Η κ. Κεραμέως σχολίασε επίσης τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στη θέσπιση της δυνατότητας για τετραήμερη εργασία και στις πολιτικές για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.

Όπως σημείωσε, η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί κατά 40%, ενώ το ποσοστό απασχόλησής τους ανέρχεται πλέον στο 62,7%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 10.000 θέσεις εργασίας που απευθύνεται σε γυναίκες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η περαιτέρω μείωση του ποσοστού της ανεργίας αποτελεί εθνικό στόχο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ